Famoso comediante mexicano está sin dinero ni trabajo a sus 83 años: “Está la cosa difícil”

Pese a su gran trayectoria en el medio artístico, Rafael Inclán, famoso actor y comediante mexicano, confesó que actualmente no tiene dinero u ofertas de trabajo, algo que le preocupa, pues hace poco cumplió 83 años.

En un encuentro con los medios de comunicación, el histrión confesó que ha tenido complicaciones financieras debido a que no es una persona ahorrativa, por lo que espera tener algunas ofertas laborales en 2025.

Si bien se toma su situación con cierto grado de humor, reconoció que su situación es tan mala que hasta podría pedir “fiado una taza de café”.

Rafael Inclán preocupado por su futuro en la industria artística

En la conversación, destacó que su participación en la tercera temporada de la serie del ‘Compayito’, así como su colaboración en la puesta en escena ‘Perfume de Gardenia’ no le dan la suficiente estabilidad económica.

Aunado a eso, señaló que no tiene ofertas laborales para los últimos meses del año, por lo que espera que su situación mejore el próximo año.

“Desde que no tengo chamba, ahora en enero iniciamos con la tercera temporada del Compayito. Ahí estamos. Estábamos en Perfume de Gardenias. Va a ser la gira. Entonces yo creo que este mes no, ni diciembre”. Rafael Inclán

Si bien ha trabajado en muchas producciones a lo largo de su vida, no desarrolló el hábito de ahorrar, a pesar de que varios amigos le aconsejaron en su momento que lo hiciera.

“Como está la cosa difícil, no tengo trabajo ahorita. Lo he tirado todo gracias a Dios. El Flaco Ibáñez me regaña. Le digo: ‘Bueno, tú sé millonario. Yo no’. Nunca he sido ahorrativo, vengo ver si me fían un café”, expresó.

Rafael Inclán reacciona al deceso de Arturo García Tenorio

Durante la conversación, el actor también habló del deceso de su colega Arturo García Tenorio, quien falleció el pasado 15 de noviembre.

Si bien confesó que no tenían mucha comunicación, sostuvo que esta pérdida sí le dolió bastante, pues, además de ser un buen amigo, también trabajaron juntos en algunos proyectos.

“Alguien me mandó la nota y me dolió porque era un buen hombre, buen actor. Sí, por ahí trabajamos en alguna novela, pero le perdí la pista. No sé dónde andaba, muy joven”, manifestó.

¿Quién es Rafael Inclán?

Rafael Inclán es un reconocido actor y director de teatro mexicano. Nació el 17 de noviembre de 1945 en Ciudad de México.

Desde su debut artístico en los años 70, ha trabajado en numerosas producciones de cine, televisión y teatro a lo largo de su carrera.

Algunos de sus trabajos más conocidos incluyen su participación en las series “El señor de los cielos” y “La reina del sur”. Además, ha dirigido varias obras de teatro y ha sido galardonado con varios premios por su contribución al arte dramático en México.

