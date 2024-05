Perfume de gardenia: ¡Confirman elenco! Kimberly, La más preciosa, dice que no necesita clases de actuación

A principios de mayo te dimos a conocer en exclusiva en TVNotas que Omar Suárez y Latin Lover planeaban juntar a William Levy y a Belinda en el regreso de la obra de teatro ‘Perfume de gardenia’.

Recientemente, Latin Lover se encontró con la prensa para confirmar a algunos actores que participarán en la puesta en escena.

“Voy a presentarles al elenco ya confirmado de Perfume de gardenia”, dijo y reveló que estarán: Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas, Arturo Carmona, Pablo Montero y William Levy.

En el programa ‘De primera mano’, Omar Suárez confirmó que ha estado en pláticas con Belinda para que pueda ser la protagonista, aunque todavía no han llegado a un acuerdo.

Belinda y William Levy serían los protagonistas de Perfume de gardenia / Archivo TVNotas

Kimberly, La más preciosa, estará en ‘Perfume de gardenia’ pero no se va a preparar

Quien también está confirmada para la emblemática obra fue Kimberly, La más preciosa y contó a los medios que está segura de su talento, por lo que no requiere preparación para debutar en esta gran puesta en escena.

“Yo no me preparo, Simplemente cuando estoy ya en el escenario soy yo Kimberly y el papel que me toca. Creo que yo no lo ocupo porque obviamente llevo el guion que me dan pero los productores me dejan ser un poco yo. Luego luego se ve cuando ya estás bien estudiada y yo digo, no soy profesional pero me gusta la actuación”, indicó.

Igualmente, Kimberly se dijo emocionada por trabajar con grandes figuras y comentó: “La verdad me siento súper feliz porque voy a estar con mucho talento de una trayectoria ya muy larga, de años y profesionales”.

Por último, la influencer y amiga de Wendy Guevara contó que las críticas que puedan surgir no el afectan porque ya está acostumbrada: “Fíjate que a mí la crítica no me importa. Al contrario, me favorece porque la persona que más critica es la que más opina y pues de esa gente he crecido. Ahora sí que yo hago lo mío para que la gente quede satisfecha y la que critica ya se va con el sabor ahora si que si es amargada, se va amargada y si es amargada, pero le gusta mi actuación en el momento, pues me recomiende”.

