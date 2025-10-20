¿Alejandro Landero fue abandonado por su esposa? El actor mexicano revela a TVNotas por qué vive en la calle

En las últimas horas, Alejandro Landero, actor mayormente conocido por su participación en ‘Rosa salvaje’, ha sido tendencia tras viralizarse unas imágenes en las que se le puede ver en situación de calle, algo que causó mucha preocupación en redes sociales, pues es una persona diagnosticada con autismo.

A través de un video para redes sociales, una usuaria identificada como Verónica Hernández compartió que el histrión lleva varios días durmiendo en un camellón de la calle Mazatlán, en la colonia Condesa, justo frente al antiguo recinto musical El plaza Condesa, por lo que pidió ayuda de la comunidad.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Él le está pidiendo el apoyo, no sé si alguien pudiera, por favor, ayudarlo máximo por un mes para que pueda tener un techo”, indicó.

En medio de toda la incertidumbre, es el mismo Alejandro Landero quien, en entrevista para TVNotas, se sincera y revela el motivo por el que se encuentra en la calle, ¿acaso sus familiares lo abandonaron? Esto es lo que dijo.

Alejandro Landero / TVNOTAS

¿Por qué el actor Alejandro Landero vive en la calle?

Si bien Alejandro Landero admitió estar viviendo en una situación precaria, dejó claro que siempre ha recibido apoyo de su familia y lo que vive actualmente se debe a algunos problemas que ha tenido últimamente.

El actor empezó diciendo que su plan siempre ha sido trasladarse a Puerto Vallarta, ya que allí tiene “varios proyectos”. No obstante, “una ayuda que iba a recibir no se concretó”, lo que complicó todo.

“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse… Se complicó” Alejandro Landero

Señaló que a este problema se le sumó un problema legal que hay en el departamento en el que vivía. Y es que, según su versión, una persona se estaría haciendo pasar por el dueño.

“El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó y tuve que dejar el departamento. No tuve a dónde ir y no iba a dejar a mis niños (sus mascotas). Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, resaltó.

Alejandro dijo tener fe en que pronto podría irse a Puerto Vallarta con sus mascotas. Y si bien se dijo muy agradecido de que la gente se preocupe por él, recalcó que el video viral ha hecho que las personas se preocupen y ataquen a quienes en realidad siempre lo han ayudado, en la medida de lo posible: “Esas personas han estado incondicionalmente. Que empiecen a atacar; no se vale. Se salió de contexto”, puntualizó.

¿Por qué el actor Alejandro Landero no ha regresado a la televisión?

Durante la plática, Alejandro Landero mencionó que sus planes a futuro son hacer algo en Puerto Vallarta para mejorar el ambiente y ayudar a las personas con discapacidad. Y es que mencionó que, al ser una persona autista y con trastorno de déficit de atención (TDA), es más difícil conseguir empleo.

“Yo quiero regresar a hacer eso, lo que me quede de vida. Me he dado cuenta de que faltan muchas cosas. No estamos preparados para ofrecerle trabajo con neurodivergencias; no sabemos cuáles son sus necesidades. A las personas con discapacidad visible o no visible, no se les sabe tratar” Alejandro Landero

Aprovechó para reiterar que sus familiares siempre han visto por él y que su situación actual fue una “decisión consciente”, por lo que pidió al público que dejara de atacarlos.

Sobre si le interesa volver a la televisión, señaló que, en su momento, buscó oportunidades laborales. No obstante, no se concretaron al final, por lo que simplemente decidió empezar a enfocarse en otras cosas: “No pasa nada. Yo ya estoy en otro plan. Estoy en cosas de inclusión”, contó.

Alejandro Landero / TVNOTAS

¿Quién es la esposa de Alejandro Landero?

Desde que se retiró de las telenovelas, no se había sabido mucho de Alejandro Landero. Hasta donde se tenía conocimiento, el actor era viudo. Recordemos que se casó con Dulce Nayely, quien desafortunadamente murió en 2016.

En la plática para TVNotas, Alejandro contó que se había vuelto a casar. Sin embargo, no quiso revelar detalles ni el nombre de su esposa para no involucrarla en el escrutinio público.

“Claro que están preocupados por mí. Yo no tengo hijos. (Mi esposa y su familia) Están aquí, pero no te voy a decir su nombre porque no quiero que lo ataquen. Son gente pública y no quiero que se sepa. Mi familia ha estado conmigo, en las buenas y en las malas. Eso quiero que quede muy claro”, sentenció.

