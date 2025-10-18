Actor de ‘Soñadoras’ afirma haber sido amante de Juan Gabriel: “Duré siete años y medio con él”

Si bien han pasado casi 10 años desde la muerte de Juan Gabriel, su nombre sigue dando de qué hablar. Y es que, en medio de los rumores acerca de que realmente fingió su deceso, ahora surge el testimonio de un actor de ‘Soñadoras’ que dice haber sido su amante por varios años, ¿qué dijo?

¿Qué actor de ‘Soñadoras’ afirma haber sido amante de Juan Gabriel?

En entrevista para el canal de YouTube de la periodista Inés Moreno, el actor Alberto Loztin aseguró haber tenido un romance con Juan Gabriel que habría comenzado cuando tenía 16 años y habría durado casi 8 años.

Según su testimonio, conoció al cantante en un hotel cuando un productor le concretó una cita para ver si podía ayudarlo a debutar en el canto. Durante la reunión, el también compositor, presuntamente, lo habría tocado de forma íntima.

“Sale Alberto (nombre real de Juan Gabriel) con una camisa blanca. No traía pant... ni nada. Le dije: ‘Hola, fíjese que Jesús me dio su número. Fíjate que yo quiero ser cantante’. Me acuerdo perfectamente de que estábamos en un sillón de dos personas y él estaba en un sillón de escritorio, al lado. No me preguntes cómo, de repente, Alberto estaba en med... de mis pier… Yo todavía no acababa de cantarle la canción”, expresó.

La celebridad admitió haberse sentido muy sorprendido, pues no imaginaba tener a Juan Gabriel así. Presuntamente, a partir de ese momento, comenzó su relación, en la que se “enamoró perdídamente” del cantante.

“Yo lo veía…haz de cuenta que, cuando venía a León, que venía a Silao o que volvía a Aguascalientes, nos veíamos en el hotel, iba a sus conciertos, me iba en su coche. Siempre me daba buenos consejos. Le entregaba mis calificaciones cada semestre. Le entregué mi título universitario” Alberto Loztin

Loztin sostuvo que Juan Gabriel lo ayudó a entrar al CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), pero que jamás lo ayudó económicamente: “Solo me dio una sudadera amarilla”, resaltó y destacó que jamás le mencionó nada a ninguno de sus allegados e incluso tenía múltiples novias para no generar sospechas.

¿Por qué terminó la supuesta relación entre Juan Gabriel y Alberto Loztin?

Durante la conversación, Alberto Loztin señaló que se decepcionó del cantante Juan Gabriel tras saber que, presuntamente, tenía más “amantes” en otros estados y darse cuenta de que no lo iba a ayudar a entrar al medio artístico.

Aunque ya no quiso dar más detalles de cómo habría culminado exactamente el presunto amorío, aseguró que una actriz famosa tiene las pruebas que confirmarían sus palabras.

“Te digo: todo el mundo lo sabe. No me interesa probarlo, nada. Esto es como una anécdota de cómo fue mi vida. Nada que ver. Fue un señor respetuoso y puras cosas bonitas (tengo de él)”, dijo, concluyendo así con el tema.

¿Quién es Alberto Loztin, actor de ‘Soñadoras’?

Alberto Loztin es un actor originario de Aguascalientes. Nació en 1974 y actualmente tiene 51 años. Su debut en televisión fue en 1998, con la telenovela ‘Soñadoras’. A partir de allí, estuvo en varios proyectos como:

Hasta que el dinero nos separe

La verdad oculta

Amarte es mi pecado

Entre el amor y el odio

El precio del amor

Desde hace varios que se ha mantenido alejado de la industria artística y no tiene mucha actividad en redes sociales, por lo que se desconoce si tiene pareja o hijos.

