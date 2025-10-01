¿Ahijado de Juan Gabriel confirma posibilidad de que el cantante esté vivo? “Yo nunca vi el cuerpo”

A nueve años de la muerte de Juan Gabriel, ‘El Divo de Juárez, los rumores sobre que podría seguir con vida han vuelto a resurgir con fuerza, esta vez impulsados por sorprendentes declaraciones de Jas Devael, conocido artísticamente como ‘Santaella’, ahijado del icónico cantante mexicano. En una reciente entrevista, ‘Santaella’ confesó algo que ha alimentado aún más la teoría de que su muerte supuestamente habría sido fingida.

¿Cuál fue la causa de muerte de Juan Gabriel, ‘el Divo de Juárez’, el 28 de agosto de 2016?

El 28 de agosto de 2016, la industria musical se estremeció con la noticia del fallecimiento de Juan Gabriel, una de las figuras más emblemáticas y queridas de México. El cantante murió en Santa Mónica, California, a los 66 años.

Según el informe oficial, la causa del deceso fue un infarto agudo al miocardio. En su acta de defunción también se mencionaron padecimientos previos como hipertensión, diabetes y neumonía, los cuales habrían influido en su estado de salud general.

A pesar de su muerte, con el paso del tiempo han surgido diversas teorías y rumores que ponen en duda su fallecimiento. No obstante, ningún miembro de su familia ha confirmado dichas especulaciones.

Juan Gabriel

/ Instagram

¿Por qué dicen que Juan Gabriel presuntamente está vivo?

Por medio de la red social TikTok, se viralizó un controvertido video en el que unos turistas captaron a un hombre al que calificaron como “idéntico” a Juan Gabriel, mientras se encontraban en un restaurante en París.

En las imágenes se puede ver a la persona que acompaña al autor del video, mientras que, al fondo, a través de la ventana, aparece un hombre con un asombroso parecido al famoso intérprete.

En la descripción del video, el usuario escribió: “Juan Gabriel sigue vivo, ya en París”, acompañado del icónico tema ‘Querida’. Como era de esperarse, el video rápidamente captó la atención en redes sociales y generó múltiples reacciones.

¿Por qué el ahijado de Juan Gabriel, no descarta que el cantante presuntamente esté vivo?

Durante un encuentro con medios de comunicación, Jas Devael ‘Santaella’ (sobrino del ‘Divo de Juárez’), fue directo al hablar del fallecimiento de Juan Gabriel. Afirmó que, a título personal, no cree lo que no ve, y en este caso, nunca vio el cuerpo de su padrino :

“Voy a confesar que el cuerpo no lo vi, y yo he aprendido algo, yo lo que no lo veo, no lo creo. (...) Yo le canté a una urna. Es verdad que todo fue muy rápido, que llegó a Toluca en un coche fúnebre, luego llega una cajita a Bellas Artes ¿En qué momento desaparece? ¿En qué momento un cuerpo se crema tan rápido cuando en Estados Unidos todo lleva un protocolo?” Jas Devael ‘Santaella’, sobrino de Juan Gabriel

La rapidez con la que supuestamente se realizaron los trámites tras la muerte del cantante también ha generado suspicacias.

Santaella cuestionó cómo fue posible que el cuerpo del artista llegara a México tan pronto después de su fallecimiento en Estados Unidos, considerando los protocolos migratorios y legales que normalmente llevan tiempo.

¿Quién es ‘Santaella’ y cuál era su relación con Juan Gabriel?

Jas Devael, ahora conocido como ‘Santaella’, es un cantante español que fue apadrinado por Juan Gabriel durante más de 15 años. Su relación con ‘el Divo de Juárez’ fue más allá del ámbito profesional. Ambos vivieron juntos en distintas residencias y llegaron a ser vinculados sentimentalmente, aunque nunca lo confirmaron. Lo que sí reconocieron públicamente fue una relación de profundo cariño y cercanía.

Juan Gabriel solía referirse como “ahijados” a los jóvenes talentos a los que impulsaba y apadrinaba musicalmente. ‘Santaella’ fue uno de los más destacados, al igual que otros como André de Regil y Santiago Alberto.

Durante años, ‘Santaella’ sostuvo que su vínculo con el cantante mexicano se limitaba a una relación de mentoría o formación musical. Sin embargo, con el tiempo admitió que Juan Gabriel fue el gran amor de su vida y que lo recuerda todos los días.

Jas también reveló que estuvieron juntos desde 2007 hasta 2016, aunque nunca definieron su vínculo como una “relación” formal. Aun así, aseguró que ambos eran plenamente conscientes de lo que significaban el uno para el otro.

