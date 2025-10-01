¿Juan Gabriel no murió? Circula video del Divo de Juárez en París ¿Era el cantante?

Tras haberse cumplido nueve años de la muerte Juan Gabriel, un nuevo video difundido en redes sociales ha desatado polémica al mostrar a un hombre con gran parecido al ‘Divo de Juárez’ en lo que parece ser un café de París. ¿El intérprete de ‘Querida’ no murió?

Cabe señalar que no es la primera vez que se especula sobre la muerte Juan Gabriel. Personalidades como Maryfer Centeno, Martha Figueroa y otros artistas no han descartado la posibilidad de que presuntamente ‘el Divo de Juárez’ no haya fallecido, tal como se anunció en 2016.

Juan Gabriel desató rumores de ¿no estar muerto? / Cortesía de prensa

¿De qué murió Juan Gabriel, ‘el Divo de Juárez’ el 28 de agosto del 2016?

El 28 de agosto de 2016, el mundo de la música quedó conmocionado con la muerte de Juan Gabriel, uno de los artistas más influyentes y queridos de México. El intérprete falleció en Santa Mónica, California, a los 66 años de edad.

De acuerdo con el reporte oficial, la causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio. Además, en su certificado de defunción se señalaron problemas de salud previos como hipertensión, diabetes y neumonía, los cuales habrían contribuido a su deterioro físico.

Aunque ya falleció, en múltiples ocasiones han surgido rumores y teorías conspirativas que cuestionan su partida de este plano. Sin embargo, ningún familiar del intérprete de ‘Hasta que te conocí’ ha confirmado alguna de estas.

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016. / IG: @soyjuangabriel_

¿Por qué dicen que Juan Gabriel presuntamente estaría vivo y en París?

A través de la plataforma de TikTok, se volvió viral un polémico video en el que unos turistas captaron a un hombre a quien señalaron como “idéntico” a Juan Gabriel en un restaurante ubicado en Île-de-France, Sarcelles, en París.

En el video se observa a la persona que acompaña a quien grabó, mientras que, a través de la ventana, aparece un hombre con un parecido sorprendente al cantante.

El individuo viste una chaqueta naranja, tiene el cabello largo y canoso, y presenta rasgos faciales que evocan notablemente al ‘Divo de Juárez’.

Un individuo fue señalado de tener un gran parecido a Juan Gabriel ¿Será? / IG: @soyjuangabriel_

En la descripción de dicho clip el usuario escribió: “Juan Gabriel sigue vivo ya en París”. Esto acompañado de la famosa canción ‘Querida’.

Como era natural, dicho clip no pasó desapercibido en redes sociales y la mayoría de los usuarios externaron su opinión sobre este video. Estos fueron algunos comentarios:

“JuanGa viendo cómo ya lo descubrieron”,

“Juan Gabriel murió, pero Alberto Aguilera no”,

“Juan Gabriel falleció, quien está vivo y lo celebramos es Alberto Aguilar Valadéz”,

Sin embargo, ningún familiar o fuente cercana al cantante han confirmado que la persona del video se trate de Juan Gabriel. Por esta razón, todo lo anterior queda en estricta calidad de RUMOR.

Así fue el momento:

¿Cuáles son las teorías de que Juan Gabriel presuntamente sigue vivo?

Varios personajes del ámbito artístico han expresado sus teorías sobre que Juan Gabriel, intérprete de ‘Así fue’, podría seguir vivo. No obstante, hasta el momento no hay evidencia que respalde estas afirmaciones.

Algunos de ellos han sido:



Arturo López Gavito

Arturo López Javito, ‘el Juez de hierro’ manifestó que Juan Gabriel supuestamente habría fingido su muerte para escapar de la presión mediática, así como las deudas que enfrentaba.

“Yo creo que Juan Gabriel está vivo, porque yo creo que se cansó de todo esto. Juan Gabriel se cansó de ser atosigado. Se cansó de ser asediado y él quería descansar”, dijo.

Juan Gabriel / Redes sociales

Martha Figueroa

Martha Figueroa es una de las personalidades que se ha dado a la tarea de investigar si el cantante aún tiene vida. Sin embargo, no ha comprobado nada aún.

“Los de la funeraria me empezaron a contar cosas, rarezas, y fui atando mis cabos. Se aparece un señor que se llama Joaquín Muñoz a decirme que está vivo y luego empecé a conocer a gente que también sabía algo, que seguían ellos en contacto, o sea, cosas que yo dije: ‘¿Es neta? Yo creo que sí está (vivo)’”, dijo.

Martha Figueroa y Juan Gabriel / IG: Figuerolas IG: Jorgitocarbajal y archivo

Maryfer Centeno

Por otro lado, Maryfer Centeno compartió un audio que, según ella, respaldaría la idea de que Juan Gabriel presuntamente todavía estaría vivo. La grafóloga aseguró haber recibido un mensaje de voz atribuido al cantante, en el que se explicarían los motivos por los que supuestamente habría fingido su muerte.

Juan Gabriel / Archivo TVNotas

Comediante J.J

Asimismo, el comediante J.J. declaró en una entrevista con Yordi Rosado que Juan Gabriel, presuntamente, sigue con vida. Mencionó que sus hijos habrían escuchado una conversación del cantante con de una de las sobrinas del famoso. No obstante, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada por ninguna fuente oficial cercana al ‘Divo de Juárez’.