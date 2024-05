Hace algunas semanas, para ser más específicos en el reality “Siempre reinas”, Lucía Méndez le confesó a Olivia Collins que estaba en shock porque recibió una llamada en la que contestó Juan Gabriel.

Como muchos otros, Olivia Collins se mostró incrédula, a lo que Lucía aseguró:

“Hoy en la mañana sonó mi teléfono y digo: ‘Bueno’, y me dice: ‘Hola hija’. Yo me quedé impávida, y de repente se rió. Era Juan Gabriel. Te lo juro. Era Juan Gabriel”. Lucía Méndez





Las declaraciones de Lucía Méndez han generado críticas y burlas en las redes sociales, con muchos internautas considerando que son irrespetuosas hacia la memoria del artista y cuestionando su veracidad. Pero no todos creen que lo dicho es tan descabellado, uno de ellas es Martha Figueroa.

Martha Figueroa defiende de las críticas a Lucía Méndez tras asegurar que recibió una llamada de Juan Gabriel

Es por eso que en un reciente encuentro con los medios, abordaron a Martha Figueroa para saber su reacción ante lo dicho por Lucía Méndez, su respuesta dejó sin palabras a muchos.

Y es que recordemos que en una entrevista con Yordi Rosado, Martha también aseguró que Juan Gabriel está vivo; no siendo la primera vez que la conductora hace estas declaraciones, por lo que Figueroa hace un llamado a cuestionarse realmente lo que se dice del Divo de Juárez.

“Dice que la llamada fue hace mucho, no fue ayer… pero a mí que me preguntan, sí le pudo haber llamado, no pasa nada, si eran compadres del alma...A mi lo que se me hace extraño en este mundo en el que vivimos, yo creo todo, y la gente que no cree nada me parece increíble, estas viendo las cosas enfrente de ti” Martha Figueroa





Es importante señalar que la conductora recientemente afirmó tener pistas sobre las razones por las que el cantante permanecía vivo, los cuales reiteró durante esta entrevista, enfatizando que no había sido en vano su estudio del caso durante seis años.

Martha Figueroa “La primera pista fue la funeraria me dijo, ‘no hay cuerpo’ no lo soñé, no me dijo José José en mis sueños… de ahí empecé a jalar el hilo y a encontrar muchas cosas, eso sumado a la persona que me llama y dice ‘soy Alberto’ y me cuenta cosas que solo él sabía, me suelta información y me da archivos que solo él tenía, me parece extraño entonces yo quería investigar quién era esa persona”.

La conductora asegura que en todo caso de que el cantante siga vivo, no suena tan descabellado que quisiera apartarse de la sociedad. “No me parece extraño que una persona como él que no fuera de este mundo, también en la manera en que pensaba, decir ‘ya me hartaron, me voy a esconder’, no tiene nada de raro, a lo mejor tú, porque eres normalito, no lo harías, pero él era de otra madera”.

Finalmente, la periodista de espectáculos aseguró que si Juan Gabriel le llamó a Lucía, seguramente era porque estaba “desquiacerado” y luego de estar siete años alejado de la sociedad, aseguró que algo tenía que hacer.

Juan Gabriel tenía que someterse a un doloroso tratamiento mensual. / Instagram

