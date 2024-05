¿Lolita Cortés tuvo un romance con exalumno de La academia y 12 años menor que ella? La usó por fama, revela

Lolita Cortés es una de las figuras emblemáticas del reality ‘La academia’, en donde da sus duras críticas a los alumnos y pone a temblar a más de uno.

La actriz de teatro musical fue invitada al programa ‘De primera mano’ y fue cuestionada sobre un supuesto romance con un alumno del reality de canto. Muy sorprendida, Lolita dijo que si bien tuvo una relación con un joven menor que ella, este no tenía “nada que ver con ‘La academia’”.

Sobre esta relación con alguien 12 años menor que ella, comentó: “Ese fue un tropezón. Eso fue un error. Eso fue una equivocación. Ni siquiera sé si fue una relación”.

El joven exnovio de Lolita Cortés anduvo con ella por conveniencia

En la entrevista, la ‘Jueza de hierro’ dijo que el enamoramiento se acabó cuando se dio cuenta que lo que sus amigos le advirtieron, que solo la quería por fama.

“Todo el mundo me decía: 'él está contigo para que le hagas un disco’, y yo: ‘Ay no, ¿como crees? Él está conmigo porque yo soy maravillosa'. ¡Claro que no! Fue una estupid3z, un muchacho 12 años menor que yo. Yo tenía 40 años y él 28, o sea, nada que ver”, se sinceró.

"Él imaginó que yo en algún momento lo iba a lanzar a la fama. Cuando hablé con él, le dije: ‘Estás con la persona equivocada. Yo hago teatro. En el teatro no tenemos fama. Hacemos una carrera, pero no somos famosos. No soy con quien tú tienes que estar’”, continuó.

Finalmente contó que esta fue una relación fue un gran error: “Porque yo cree una relación inexistente para salvar mi corazón... que está tatuado obviamente”, concluyó.

