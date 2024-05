Christian Nodal confiesa que Cazzu era su amor platónico y revela cómo la conquistó

Christian Nodal dio una entrevista para el programa de YouTube de la periodista Luz García, en el cual habló de varios aspectos de su carrera artística. Pero en esta ocasión también abrió su corazón y dio algunos detalles sobre su relación con Cazzu.

Fue en mayo de 2022 cuando el intérprete de ‘Botella tras botella’ fue visto por primera vez con la rapera en el Palenque de la Feria de Metepec. En ese momento, Cazzu asistió como parte del público de Nodal, y él la invitó al escenario para cantar ‘Si te falta alguien’.

Meses después, previo a un concierto, Nodal y Cazzu fueron captados paseando por Guatemala muy cariñosos, pero ninguno de ellos habló de su relación hasta agosto de ese año, durante la alfombra roja de los Premios Gardel 2022, donde la argentina aseguró estar perdidamente enamorada de Nodal.

A pesar de que la relación de los cantantes ha llamado la atención de varios medios de comunicación, ninguno de los dos había hablado de cómo se dio el amor entre ellos hasta ahora que Christian decidió compartir algunos detalles.

El joven cantante confesó que la rapera era su amor platónico, ya que la veía en fotografías y siempre le pareció una mujer atractiva. Por lo que decidió hablarle con el pretexto de hacer una colaboración juntos.

Al parecer, el primer encuentro se dio en el concierto que ofreció en Metepec en 2022 y en ese momento Nodal se sorprendió de que la argentina conociera todas sus canciones, desde ahí él se propuso conquistarla.

Cazzu, al principio, al parecer no se sentía convencida de ser la novia de Christian Nodal, pues tenía miedo de que las cosas se complicaran.

Christian Nodal

“Ella no quería ser mi novia, para empezar, decía ‘si tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando’, pero esta mujer me volvía loco, y ella me decía ‘vamos lento, vamos despacio’”.