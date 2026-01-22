Muere actor de ‘La antorcha encendida’; lo despiden con desgarrador mensaje, ¿quién era Julio Beckles?

Otra pérdida viste de luto al medio artístico mexicano. A dos semanas del accidente aéreo que le arrebató la vida al cantante colombiano Yeison Jiménez, ahora se confirma la muerte de Julio Beckles, actor mayormente conocido por su participación en ‘La antorcha encendida’. Esto es todo lo que se sabe.

Julio Beckles / Redes sociales

Lee: Muere el payaso “Tun Tun piernas locas” y su cuerpo es hallado en extrañas condiciones

¿De qué murió Julio Beckles, actor de ‘La antorcha encendida’?

Este jueves 22 de enero, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) confirmó la muerte de Julio Beckles. A través de redes sociales, lamentaron su deceso y lo despidieron con un emotivo mensaje en el que se solidarizan con sus familiares, amigos y fans.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Julio Beckles. A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI”, se lee en su comunicado.

Hasta el momento, se desconocen las causas de su fallecimiento. La familia tampoco ha dado declaraciones, por lo que se desconoce cuándo o cómo serán los ritos funerarios. En tanto que, en redes sociales, fans y colegas no han dudado en mandar sus condolencias a los familiares y recordarlos como un actor sumamente disciplinado y agradable.

Entre aquellos que se pronunciaron se encuentra el actor Luis Gatica, quien habló de la convivencia que tuvo con él mientras trabajaban en la primera versión de ‘La jaula de las locas’.

“Descansa, querido amigo. Un año compartiendo contigo, de martes a domingo, en la primera versión de La Jaula de las Locas. Compartir camerino. Y coincidir en una de las mejores producciones históricas de la televisión mexicana nos dio mucha convivencia”, manifestó Gatica.

No te pierdas: Muere querida periodista, a los 50 años, tras lucha contra enfermedad incurable ¿Quién fue Mabel Montes?

¿Quién fue Julio Beckles, actor de ‘La antorcha encendida’?

Julio Beckles se consolidó como uno de los actores más influyentes de los años 90. Se hizo conocido por su participación en la telenovela ‘La Antorcha Encendida’. Si bien no fue el protagonista, enamoró a todos al interpretar a Lorenzo Foncerrada.

También se le vio en otras producciones como:

Por tu amor

Rencor apasionado

La Jaula de las Locas

El amor no tiene color

También se desempeñó como cantante, lanzando éxitos como ‘Me estás desesperado’. Si bien tenía una carrera muy prometedora, con el tiempo se fue alejando del medio artístico y pasó el resto de su vida en el anonimato. Se desconoce si tenía esposa o hijos.

Julio Beckles / Redes sociales

¿Dónde ver ‘La Antorcha Encendida’ completamente gratis?

‘La Antorcha Encendida’ fue una telenovela histórica de 1996, producida por Ernesto Alonso y Carlos Sotomayor. Fue protagonizada por Leticia Calderón y Humberto Zurita.

Narraba la historia de amor entre Teresa y Mariano en medio de los problemas políticos en México. Toca el tema de los caudillos insurgentes. Se considera una de las producciones televisivas más exitosas de ese momento y llegó a emitirse a nivel internacional.

Si bien estaba disponible en la plataforma de VIX, actualmente ya no se encuentra en su catálogo. Algunos capítulos se pueden ver en YouTube, así como en Facebook.

Mira: Venga la alegría informa muerte en vivo con estremecedor mensaje: “Una de las figuras más emblemáticas”