Muere querida periodista, a los 50 años, tras lucha contra enfermedad incurable ¿Quién fue Mabel Montes?

En medio de luto por la muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez, ahora se confirma el deceso de una querida periodista. Se trata de Mabel Montes, una de las figuras más influyentes en el periodismo gallego, a los 50 años, tras luchar contra una enfermedad incurable.

Mabel Montes / Captura de pantalla

Lee: Ventanean indiscreción de Pati Chapoy que habría desencadenado la muerte de la mamá de Daniel Bisogno

¿De qué murió Mabel Montes, periodista gallega?

La muerte de Mabel Montes, periodista gallega, fue confirmada este martes 20 de enero por la CSAG (Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia). A través de redes sociales, le dedicaron unas emotivas palabras de despedida, recordando su exitosa trayectoria en la televisión española.

“En CSAG despedimos hoy a una periodista destacada, colega y gran amiga”, se lee. También se dijeron muy orgullosos por su estilo “basado en la cercanía, el cuidado por la lengua gallega y una divulgación clara, especialmente en cuestiones relacionadas con el cambio climático y la pedagogía científica”.

Si bien no mencionaron las causas de muerte, diversos medios locales señalaron que el motivo habría sido un tipo de cáncer que, hasta el momento, no ha sido especificado.

Por supuesto, la comunidad española se vio muy afectada por esto. En internet no han parado de circular mensajes lamentando lo ocurrido y deseándole lo mejor a la familia para que puedan sobrellevar este momento tan difícil.

Hasta ahora, los familiares de Mabel no se han pronunciado ante esto, ni tampoco han confirmado dónde o cuándo serán los ritos funerarios.

Mabel Montes / Captura de pantalla

Te recomendamos: Muere influencer de 29 años tras lucha contra un tipo raro de cáncer; así fue como ella se despidió

¿Cómo despidieron a Mabel Montes, periodista gallega que murió?

Mabel Montes ha tenido una vasta carrera en diversos medios de comunicación locales. Tras darse a conocer la noticia de su muerte, sus colegas no han dudado en usar sus plataformas para despedirse de ella.

Sus compañeros del diario ‘El Proceso’ escribieron: “A través de este espacio, Mabel llegó a miles de hogares gallegos con su proximidad, su cuidado por la lengua y su forma de trabajar minuciosa y rigurosa”, indicaron.

Algunos de sus colegas también se pronunciaron y la describieron como alguien “con vocación de servicio público, comprometida y con la calidad de la información y el respeto a la audiencia”.

Mabel Montes / Captura de pantalla

¿Quién fue Mabel Montes, periodista gallega?

Mabel Montes nació en 1976, en una comunidad de Galicia. Contaba con más de tres décadas en el medio periodístico. Ha trabajado en varios medios como ‘O Tempo’ y ‘Radio Galicia’. Tenía 50 años al momento de su muerte.

En 2024, se le reconoció por su ardua carrera en los Premios Fouciño. Según información de diversos medios, el velatorio tendrá lugar en el Tanatorio Municipal de Zas vel miércoles 21 de enero de 2026 a las 16:00 horas.

Mira: Muere Roger Allers, el genio detrás de “El rey león”: Disney despide a una figura clave de su era dorada