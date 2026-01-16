Homenaje a Yeison Jiménez causa indignación; famoso cantante asegura que todo ¡habría sido un circo!

En días pasados, se realizó el homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano que murió el 10 de enero en un accidente aéreo. Por supuesto, el evento estuvo lleno de momentos emotivos. Los familiares dieron discursos que llevaron a los presentes al borde de las lágrimas y los fans pudieron darle el último adiós.

Aunque la mayoría concuerda en que el evento fue algo muy significativo para la memoria de Yeison Jiménez, un famoso cantante opina lo contrario. Y es que no solo lo consideró como algo ofensivo, sino también todo un “circo” para su legado, ¿de quién se trata?

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez, cantante colombiano que murió en un accidente aéreo?

El 13 de enero, se realizó el funeral de Yeison Jiménez. El evento fue totalmente privado y solo estuvieron presentes los familiares y amigos del artista. Al día siguiente, se hizo un homenaje en el Arena Movistar Bogotá.

Esto último fue público y de acceso gratuito para que sus fervientes seguidores le dieran el último adiós. Muchos colegas asistieron e interpretaron canciones en su honor.

Asimismo, la familia del cantante le dedicó unas palabras. La madre del artista manifestó que su hijo podía “descansar en paz”, pues se encargará de que su esposa e hijos estén bien. Por su parte, la hija menor de Yeison dijo sentirse confiada de que su papá está cuidándolos desde el cielo.

Por otro lado, autoridades colombianas reportaron que hubo disturbios a las afueras del recinto. Y es que, ante la insuficiencia de entradas, mucha gente optó por querer entrar a la fuerza. Esto ocasionó enfrentamientos con la policía, que tuvo que usar gas lacrimógeno para dispersar a la multitud. Hasta ahora, no se han informado sobre heridos de gravedad o arrestos.

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Quién es Giovanni Ayala, cantante que se molestó por el homenaje a Yeison Jiménez?

A través de redes sociales, el cantante Giovanny Ayala, quien se dijo haber sido gran amigo de Yeison Jiménez, compartió un video expresando por qué no había asistido al homenaje. Comenzó explicando que ha orado por el alma de su colega de forma privada.

Señaló que, a su parecer, el evento fue un “circo bochornoso”, pues siente que no era la manera correcta de recordar el legado de Jiménez. Y es que su principal molestia fue que los artistas que asistieron solo cantaran temas propios. Cree que, más que despedirse de él, solo buscaban “promocionarse”.

“Discúlpenme por no haber ido, pero mi luto lo guardo aquí en mi corazón… No allá de ir a saltar como si estuviéramos en carnavales, como lo hizo el de pelos pintados (Ciro Quiñónez). Todos borrachos, cantando canciones que no tenían dirección a una despedida… cantaban sus éxitos, sus canciones para darle protagonismo a sus carreras. No, ahí estamos despidiendo a un colega que se fue.” Giovanny Ayala

Ayala finalizó su discurso recordando cómo habían sido sus primeros encuentros con Yeison Jiménez, destacando lo mucho que lo ayudó a despegar su carrera artística.

“Yo sí conocí a Yeison desde cero. Nunca fui oportunista. Al contrario, cuando estaba número uno en Colombia, que mi música estaba fluyendo, que tenía esa bendición, yo le presté mi micrófono en varias ocasiones”, concluyó.

Sus declaraciones causaron muchos comentarios divididos en redes sociales. Si bien algunos afirman que tiene la razón, la gran mayoría considera que él es quien realmente se quiere “colgar” de la muerte de Yeison Jiménez.

¿Yeison Jiménez no murió por el accidente de avión?

Sin duda alguna, la muerte de Yeison Jiménez sigue dando mucho de qué hablar. Recientemente, el cantante Ciro Quiñónez dijo haber tenido una plática con la hija menor del fallecido cantante.

Según Quiñónez, la pequeña tenía una “conexión especial con su papá” y le habría dicho que Yeison “no habría sufrido”, pues, aparentemente, tuvo un infarto poco antes de que la aeronave se estrellara.

Cabe destacar que Yeison Jiménez dijo en su momento que había soñado, en al menos tres ocasiones, con su propio deceso en un avión. Si bien en ese entonces sus palabras solo pasaron como un sueño cualquiera, ahora que perdió la vida, toman relevancia y muchos consideran que realmente predijo su fin.

