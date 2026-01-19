Muere influencer de 29 años tras lucha contra un tipo raro de cáncer; así fue como ella se despidió

A poco de que se cumplan dos semanas desde el accidente que le quitó la vida al cantante colombiano Yeison Jiménez, se confirma la muerte de una famosa influencer que llevaba toda su vida luchando contra un tipo raro de cáncer.

Mirenxu / Redes sociales

No te pierdas: Un influencer sobrevive al trágico descarrilamiento en España y da testimonio desgarrador: “Sangre y vidrios”

¿Qué influencer murió a los 29 años por un raro tipo de cáncer?

Se trata de Miren García, mejor conocida en redes sociales como Mirenxu, una influencer diagnosticada con leiomiosarcoma (LMS), un tipo de cáncer, desde que tenía dos años.

La noticia de su muerte fue confirmada por su familia. A través de un comunicado en Instagram, dieron a conocer que la creadora de contenido había fallecido el pasado 10 de enero, tras complicaciones derivadas de su enfermedad.

“Mirenxu, nuestro ángel guardián, nuestro confidente, el que siempre estuvo a nuestro lado, alegrándonos por los éxitos de todos. La persona más valiente, más fuerte y generosa que hemos conocido y que jamás conoceremos”, se lee.

Si bien no quisieron ahondar en su deceso, destacaron la gran fortaleza que la joven demostró a lo largo de los años, describiéndola como alguien resiliente y de buen corazón.

“Nunca podríamos haber imaginado una vida sin ustedes; todo lo hicimos en familia, unidos y, sobre todo, apoyándonos en las buenas pero, sobre todo, en las malas. Todos tus sueños y esperanzas, que siempre nos dijiste, terminaremos haciéndolos contigo, de la mano, aunque un cielo nos separe. Siempre recordaremos la pasión con la que hiciste todo, esa energía única e indescriptible”, puntualizaron.

Te recomendamos: Bárbara de Regil arremete contra una influencer fitness por manipular sus videos: ¿Quién es? “Mentirosa”

¿Quién fue Miren García, mejor conocida como Mirenxu, y cómo se despidió?

Miren García, mejor conocida en redes sociales como Mirenxu, era una creadora de contenido originaria de Francia. Tenía 29 años al momento de su muerte.

En redes sociales, se hizo popular por hablar abiertamente de su enfermedad y los tratamientos a los que se sometía. Se caracterizó por mostrarse optimista ante su situación.

Un día antes de su deceso, Miren compartió en su Instagram que estaba nerviosa, pero lista para una nueva cita médica. Afirmaba sentirse muy bien.

“No sé cuánto tiempo estaré aquí: están haciendo pruebas y revisando todo. Me siento bien. Ya viene el fin de semana, que se me hará largo, pero seguro que pasará rápido”, expresó.

Mirenxu / Redes sociales

¿Qué es el leiomiosarcoma (LMS), el tipo de cáncer que padecía Mirexu?

De acuerdo con diversos sitios médicos, el leiomiosarcoma (LMS) es un tipo de cáncer raro que crece en los músculos lisos. Los músculos lisos se encuentran en los órganos huecos del cuerpo, como los intestinos, el estómago, la vejiga y los vasos sanguíneos.

Es un tipo de cáncer agresivo, por lo que tiende a evolucionar muy fácilmente. Se presenta con mayor frecuencia en el abdomen o en el útero.

Se desconocen las causas. Se puede tratar con cirugía, radioterapia y quimioterapia. El pronóstico es la estimación de cómo evolucionará la enfermedad a largo plazo. Cada persona es diferente y el pronóstico dependerá de muchos factores como el lugar donde empezó a desarrollarse y si se ha extendido a otras partes del cuerpo.

Mira: Muere influencer de 26 años tras una cirugía; fuertes dolores la llevaron de urgencia al hospital