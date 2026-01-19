Un influencer sobrevive al trágico descarrilamiento en España y da testimonio desgarrador: “Sangre y vidrios”

Hace una semana se reportaba que la influencer mexicana, Dulce Enríquez, había sufrido un accidente de tránsito que presuntamente terminó con su vida. Ante estos rumores, la familia de la también maquillista rompió el silencio y dio más detalles.

Ahora, el descarrilamiento de dos trenes ocurrido este domingo 18 de enero en el sur de España tuvo múltiples testigos, uno de los relatos estremecedores fue el de un reconocido influencer, quien viajaba junto a su pareja en uno de los convoys involucrados en el siniestro y utilizó sus redes sociales para contar, casi en tiempo real, el horror vivido desde adentro. ¿De quién se trata?

¿Cómo fue el accidente de un tren en España?

El accidente que hasta el momento ha cobrado la vida de 39 personas, se produjo cuando una de las formaciones se salió de la vía y colisionó contra otro tren que circulaba en sentido contrario, a unos 20 minutos de Córdoba, España.

El impacto ha dejado un saldo de 39 muertos y al menos 150 heridos, según confirmaron los primeros reportes de autoridades.

Los vídeos que ya circulan en redes han mostrado el nivel de tragedia y las escenas crudas que muchos vivieron, ya que, al momento del impacto, muchos de los presentes no sabían lo que había sucedido.

¿Qué famoso influencer sobrevivió al descarrilamiento en España y cuál fue su testimonio?

Fue Lucas Merayo, conocido en redes sociales como Merakio, un reconocido influencer argentino, radicado en Madrid, quien utilizó sus redes sociales para contar todo lo sucedido durante el trágico hecho.

“ Estamos bien. Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado ”, relató Merakio en uno de sus primeros videos.

El influencer explicó que el golpe fue seco y violento y que, durante algunos segundos, nadie entendía qué había ocurrido. “ Pensamos que el otro tren había pasado de largo. Después vino el miedo de que apareciera otro y nos impactara de lleno ”, recordó más tarde.

En las imágenes se observa a los pasajeros caminando entre restos de vidrio, equipajes desparramados y vagones fuera de las vías, mientras bomberos y personal médico intentaban ordenar el caos.

A través de sus historias de Instagram, Merakio mostró el intenso trabajo de los rescatistas. Bomberos subidos a escaleras ingresaban por las ventanas de los vagones para retirar a los heridos, mientras los médicos asistían a las personas tendidas sobre el suelo. “ Todavía siguen sacando gente ”, narraba el argentino.

@elmundo.es El testimonio de un viajero del Iryo accidentado: "En el momento pensé no se va a descarrilar y menos en España" Lucas Merakio ha relatado en El Programa de Ana Rosa, en Telecinco, cómo vivió el trágico accidente: "Pensamos que había pasado de largo, pero teníamos miedo de que viniese otro y nos diese de lleno". #noticias #descarrilamientorenfe #trenes #suceso ♬ sonido original - Somos un periódico

¿Quién es Merakio y qué contenido hace?

Lucas Merayo, más conocido en redes sociales como Merakio, es un influencer y youtuber argentino que vive actualmente en Madrid, España. Originario de Argentina, se instaló en Europa hace algunos años y desde la capital española desarrolla su carrera como creador de contenido digital.

Es padre de un hijo y mantiene una relación con Vicky, y suele compartir momentos de su vida personal y familiar en sus plataformas, lo que le permitió generar un vínculo cercano y auténtico con sus seguidores.

En Instagram cuenta con una comunidad de más de medio millón de seguidores , en donde también señala que es actor.

