Yeison Jiménez, tras revelarse que no habría muerto en el accidente, dicen que su ataúd estaba vacío ¿montaje?

El homenaje póstumo a Yeison Jiménez y su equipo, realizado en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, transcurrió entre familiares, fans y algunos disturbios, sin embargo, lo que más llamó la atención es que presuntamente los cuerpos no estuvieron presentes durante el acto.

No te pierdas: Muere Yeison Jiménez: Así llegó la carroza fúnebre con el cuerpo del cantante al Movistar Arena para homenaje

El cuerpo de Yeison Jiménez no estuvo en el homenaje: esto se sabe sobre los ataúdes. / Foto: Redes sociales

Caso Yeison Jiménez: ¿Quiénes murieron en el accidente?

La muerte del cantante Yeison Jiménez ocurrió tras un accidente aéreo registrado el sábado 10 de enero, según informó la Aeronáutica Civil de Colombia. De acuerdo con los datos oficiales, el intérprete arribó alrededor de las 15:50 horas al aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, donde abordó una avioneta privada con destino a Medellín, desde donde posteriormente se trasladaría a Marinilla, Antioquia, para cumplir con una presentación previamente programada.

El siniestro de la aeronave, con matrícula N325FA, fue confirmado aproximadamente a las 16:11 horas en un sector cercano al aeródromo de Paipa, entre los municipios de Paipa y Duitama. Al sitio acudieron organismos de socorro y elementos de la Policía Nacional, quienes verificaron el fallecimiento de las seis personas que viajaban a bordo. La Aeronáutica Civil activó los protocolos correspondientes y señaló que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes quedó a cargo del análisis para determinar las causas del hecho, mientras que días después los cuerpos fueron entregados a sus familiares.

Personas fallecidas:



Yeison Jiménez

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Capitán Fernando Torres Rojas.

No te pierdas: Muerte de Yeison Jiménez: Sale a la luz supuesto romance secreto con una modelo: publica conversaciones

Yeison Jiménez murió durante un accidente aéreo, ¿dónde descansan sus restos? / Foto: Redes sociales

¿Por qué el cuerpo de Yeison Jiménez no estaba en el homenaje?

De acuerdo con información difundida por la emisora local La Kalle 96.9 FM, el cuerpo de Yeison Jiménez presuntamente no habría estado presente en el homenaje póstumo realizado en el Movistar Arena de Bogotá, debido a que supuestamente habría sido cremado previamente.

Según lo reportado, la cremación supuestamente se habría llevado a cabo en una ceremonia privada en la que únicamente estuvieron familiares y amigos cercanos, sin acceso al público. Además, se explicó que, aunque durante el homenaje en el popular recinto colombiano se colocaron seis ataúdes, estos supuestamente no contenían restos humanos y fueron utilizados únicamente como una representación simbólica para honrar la memoria de los fallecidos.

El acto se realizó como un espacio de despedida pública para seguidores y asistentes, mientras los servicios funerarios se desarrollaron de manera reservada.

No te pierdas: La hermana de Yeison Jiménez se despide con FOTOS inéditas del cantante; así fue su desgarrador mensaje

El homenaje póstumo de Yeison Jiménez se realizó en Bogotá, ¿con ataúdes vacíos? / Foto: Redes sociales

¿Cuándo cremaron a Yeison Jiménez?

El cuerpo de Yeison Jiménez presuntamente habría sido cremado el martes 13 de enero en el cementerio Jardines del Recuerdo, de acuerdo con la información difundida por la emisora en torno a los servicios funerarios del cantante. Ese día, una caravana fúnebre supuestamente habría trasladado el féretro del artista hasta el recinto para llevar a cabo el proceso, en un acto que se realizó conforme a la decisión tomada por su familia.

El traslado marcó uno de los momentos finales de los actos posteriores a su fallecimiento, en los que se siguieron los lineamientos establecidos por sus seres cercanos para cumplir su último deseo. Las actividades se desarrollaron de manera ordenada, mientras familiares y allegados acompañaron el recorrido hasta el cementerio, esto luego de que Lina Jiménez, hermana del cantante, dio a conocer en sus redes sociales oficiales que las autoridades no habían entregado el cuerpo de Yeison Jiménez, por lo que seguían en espera. Un día después, las autoridades colombianas confirmaron que todos los cuerpos fueron dados a sus familias tras practicar los procedimientos correspondientes.

No te pierdas: Caso Yeison Jiménez: Otro cantante tuvo accidente en la misma pista en la que murió el colombiano ¿Qué pasó?