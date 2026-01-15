La viuda de Yeison Jiménez se quiebra en el último adiós al cantante; así fue la desgarradora despedida

Sonia Restrepo dio el último adiós a su esposo Yeison Jiménez, quién murió en un accidente aéreo el pasado 10 de enero en Colombia, durante el funeral y homenaje que se realizó en el Movistar Arena de Bogotá.

El último adiós a Yeison Jiménez dejó imágenes que no pasaron desapercibidas, encabezadas por su viuda. / Foto: Redes sociales

¿Qué le pasó al cantante Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez ocurrió tras un accidente aéreo registrado el sábado 10 de enero, de acuerdo con información difundida por la Aeronáutica Civil de Colombia. Ese día, el cantante llegó alrededor de las 15:50 horas al aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá, donde abordó una avioneta privada con destino a Medellín, desde donde se trasladaría posteriormente a Marinilla, Antioquia, para cumplir con una presentación programada.

Según el comunicado oficial, el siniestro de la aeronave, con matrícula N325FA, fue confirmado aproximadamente a las 16:11 horas, en las inmediaciones del aeródromo de Paipa, en un sector comprendido entre los municipios de Paipa y Duitama. Tras el impacto, al lugar acudieron organismos de socorro y elementos de la Policía Nacional, quienes corroboraron el fallecimiento de las seis personas que viajaban a bordo del vuelo.

Entre las víctimas se encontraba el cantante Yeison Jiménez, junto con miembros de su equipo de trabajo y el piloto de la aeronave. Los nombres confirmados por las autoridades son:



Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

Capitán Fernando Torres Rojas

La Aeronáutica Civil informó que se activaron los protocolos de búsqueda y rescate correspondientes, y que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes quedó a cargo de la recolección de evidencias para establecer las causas del accidente, pues días después fueron entregados los cuerpos a los familiares de las víctimas.

¿Qué dijo la viuda de Yeison Jiménez en el funeral del cantante?

Durante el homenaje realizado para dar el último adiós a Yeison Jiménez, Sonia Restrepo permaneció junto al ataúd del cantante a lo largo del acto. La viuda del intérprete, vestida con ropa de color blanco, se mantuvo al costado del féretro mientras familiares, amigos y seguidores acudían a despedirse, en un ambiente marcado por las expresiones colectivas de duelo.

De acuerdo con el video compartido por algunos medios locales, en un momento de funeral, el público entonó la canción “Aventurero”, uno de los temas más conocidos del cantante. Mientras la música era coreada por los asistentes, Sonia Restrepo continuó junto al ataúd, acompañando la despedida sin separarse del lugar donde se encontraba el ataúd del artista, posteriormente volteó a ver al público mientras daba una breve sonrisa por el momento sin verse derrumbada.

De acuerdo con lo observado durante la ceremonia, Restrepo también abrazó el ataúd de Yeison Jiménez mientras se desarrollaba el homenaje. El gesto ocurrió mientras las personas presentes rendían tributo al cantante, como parte de los actos realizados para despedirlo.

El cantante Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. / Foto: Redes sociales

Luis Ángel ‘el Flaco’, se desmorona en pleno homenaje de Yeison Jiménez

Luis Ángel ‘el Flaco’ viajó a Colombia para despedirse del cantante, durante el homenaje se conmovió hasta las lágrimas al interpretar el tema Mi último deseo, canción emblemática de la banda Los Recoditos, estrenada en 2013, cuando él aún se desempeñaba como vocalista de la agrupación de regional mexicano. La canción, que forma parte del repertorio más reconocido del grupo, se convirtió en un momento emotivo dentro del evento, captando la atención del público presente, que coreaba el tema mientras el mexicano se rompió en llanto.

El cantautor llevó este mismo tema en otras circunstancias significativas de su vida personal, incluyendo la interpretación tras la pérdida de su hija María Fernanda, ocurrida en agosto de 2023 en Mazatlán, Sinaloa, debido a un accidente.

