Muere influencer de 26 años tras una cirugía; fuertes dolores la llevaron de urgencia al hospital

A pocas horas de que se diera a conocer la muerte de la influencer con ELA, Sara Bennet, otra tragedia volvió a sacudir al mundo digital. Se trata del fallecimiento de la creadora de contenido Esther ‘Sunshine’ Thomas, cuya muerte ha causado conmoción entre sus seguidores.

Su familia informó que la joven perdió la vida de manera repentina a los 26 años, luego de someterse a una cirugía para atender un problema de salud. Más tarde se reveló que Esther había comenzado a experimentar fuertes dolores desde el pasado 28 de diciembre.

Su familia dio a conocer la lamentable noticia a través de un comunicado que rápidamente se viralizó en redes sociales, ¿qué le pasó? ¿fue negligencia?

Muere querida influencer tras someterse a una cirugía de fibromas. / Redes sociales

¿De qué murió la influencer Esther ‘Sunshine’ Thomas?

La influencer Esther ‘Sunshine’ Thomas murió el 9 de enero de 2026, tras someterse a una cirugía para tratar fibromas, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes horas antes habían interactuado con ella a través de sus publicaciones habituales.

“Nosotros, la familia de Esther Thomas, también conocida como Sunshine, con dolor en el corazón, lamentamos anunciar el repentino fallecimiento de nuestra querida hermana e hija, quien falleció el 9 de enero de 2026 después de una cirugía fallida”, expresaron en el mensaje.

En el mismo texto, la familia explicó que la influencer fue intervenida quirúrgicamente debido a fibromas, pero no logró recuperarse. “Tenía fibromas y fue operada, por lo que no pudo sobrevivir”, señalaron.

Incluso, en el comunicado hicieron una advertencia directa: “Estos fibromas no son buenos. Usa medicamentos herbales, las operaciones son riesgosas, especialmente en Nigeria”, frase que ha generado debate entre usuarios y especialistas.

De acuerdo con el portal Bet, Esther comenzó a sentir fuertes dolores estomacales desde el 28 de diciembre, los cuales se intensificaron con el paso de los días.

Su amiga la influencer, Chidera Madu, relató en un video que, tras varios estudios médicos, los doctores detectaron que tenía un fibroma uterino demasiado grande y recomendaron una cirugía.

Aunque el procedimiento fue reportado inicialmente como “exitoso”, la influencer habría presentado complicaciones posteriores que, lamentablemente, derivaron en su muerte.

¿Qué son fibromas, problema que tenía Esther ‘Sunshine’ Thomas?

Los fibromas son tumores benignos, es decir, no cancerosos, formados por tejido fibroso o muscular. Pueden aparecer en distintas partes del cuerpo, aunque los más comunes son los fibromas uterinos, que se desarrollan en el útero.

En muchos casos no presentan síntomas, pero cuando crecen pueden causar dolor abdominal, sangrados abundantes, presión en órganos cercanos o molestias constantes. Su crecimiento puede verse influenciado por factores hormonales, genéticos y la edad.

Aunque existen tratamientos médicos y quirúrgicos, cada caso es distinto y requiere seguimiento especializado, monitoreo y diagnóstico de un ginecólogo.

¿Qué fue Esther ‘Sunshine’ Thomas?

Esther ‘Sunshine’ Thomas fue una influencer y creadora de contenido nigeriana.

Conocida principalmente por sus sketches cómicos en redes sociales. Su estilo se caracterizaba por recrear, situaciones cotidianas y mensajes positivos que conectaban con sus miles de seguidores.

Realizaba colaboraciones con otros creadores y abordaba temas familiares, malentendidos comunes y escenas de la vida diaria.

