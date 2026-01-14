Ari Telch, exesposo de Ninel Conde, sufre desgarradora pérdida; confirmó la muerte de su madre: “Te fuiste”

La familia de Ari Telch atraviesa un momento de luto. El actor mexicano confirmó el fallecimiento de su madre, Tova, a través de un breve mensaje publicado en redes sociales, donde expresó su despedida sin ofrecer mayores detalles. La noticia generó reacciones inmediatas entre colegas y seguidores del intérprete, quienes le enviaron condolencias.

Ari Telch / Captura de pantalla

¿De qué murió Tova, la mamá de Ari Telch, y cómo confirmó su deceso?

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento de la madre del actor. Ari Telch, exesposo de Ninel Conde, compartió un mensaje breve y directo en sus redes sociales, donde escribió: “Te fuiste mamá. DEP Tova”, confirmando así la noticia sin ofrecer detalles adicionales.

El mensaje fue suficiente para que compañeros del medio artístico y seguidores expresaran su solidaridad. No se ha informado si se realizará algún homenaje público ni si la familia emitirá un comunicado posterior. Telch tampoco ha hecho declaraciones en entrevistas sobre el tema, manteniendo el proceso en el ámbito privado.

¿Quién era Raquel Benforado, Tova, mamá de Ari Telch?

Raquel Benforado fue la madre del actor mexicano Ari Telch y del científico y psicofisiólogo Jacobo Grinberg, figura clave en la investigación de la conciencia en México y cuya desaparición en 1994 sigue siendo un tema de interés público. Su nombre se mantuvo durante años fuera del foco mediático, pero cobró relevancia al estar ligada familiarmente a dos personajes influyentes en ámbitos distintos: el espectáculo y la ciencia.

Ari Telch ha confirmado públicamente que Jacobo Grinberg fue su medio hermano, lo que ubica a Raquel Benforado como el vínculo directo entre ambas figuras. Grinberg destacó por sus estudios sobre neurofisiología, chamanismo y conciencia, y su desaparición sin resolver lo convirtió en un personaje ampliamente documentado y debatido.

Raquel Benforado pasó a la historia pública no por una carrera propia en los reflectores, sino por ser el eje familiar de Ari Telch y Jacobo Grinberg, cuyas trayectorias y contextos distintos continúan generando interés y conversación en México.

Jacobo Grinberg y Ari Telch / TvNotas

¿Quién es Ari Telch?

Ari Telch es un actor mexicano con una trayectoria de más de cuatro décadas en teatro, cine y televisión. Nació en la Ciudad de México y creció en una familia judía. Antes de dedicarse a la actuación, inició estudios de odontología, los cuales abandonó al descubrir su vocación artística.

Su formación teatral lo llevó a participar en montajes como El violinista en el tejado y Yankee, de Sabina Berman. En televisión comenzó a ganar visibilidad en los años 80 con programas como Cachún cachún ra ra! y La hora marcada. La fama llegó en los años 90 al convertirse en uno de los galanes más reconocidos de la pantalla chica con telenovelas como Muchachitas, Dos mujeres, un camino, Imperio de cristal y Mirada de mujer, esta última considerada un fenómeno cultural.

En 2002, durante un viaje a Brasil, Telch vivió una crisis que lo llevó a buscar atención médica. Posteriormente fue diagnosticado con trastorno bipolar, condición de la que ha hablado abiertamente y que se convirtió en el eje de su monólogo D’Mente, obra con la que ha recorrido distintos foros durante más de siete años. En ella, el actor combina humor y testimonio para abordar los trastornos mentales desde una perspectiva informativa.

