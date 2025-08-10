Ninel Conde destapa su vínculo con Jacobo Grinberg, hombre que desapareció sin dejar rastro, ¿eran pareja?

Ninel Conde volvió a ser tema de conversación por una verdad que soltó en La casa de los famosos México: su conexión con el neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg, conocido por sus estudios sobre la conciencia, la percepción y la conexión mente-universo y que desapareció en 1994 en circunstancias nunca esclarecidas. Su caso ha sido tema de libros, documentales y múltiples investigaciones que intentan explicar qué ocurrió con él. Aunque su figura es ampliamente reconocida en el ámbito académico y esotérico, su relación con figuras del entretenimiento como Ninel Conde no había sido tan comentada hasta ahora. ¿Fueron pareja?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Cuál es la relacion Ninel Conde, habitante de La casa de los famosos México, y el neurofisiólogo Jacobo Grinberg?

El lazo entre la actriz y el científico no fue romántico ni profesional, sino familiar. Ninel Conde se casó con Ari Telch, quien era hijo de la madre de Jacobo Grinberg, lo que convierte a Telch en medio hermano del investigador. A través de esta relación, Ninel fue cuñada del neurofisiólogo desaparecido, mientras que su hija, Sofía Telch, es su sobrina. ¡De alto impacto!

A pesar de este vínculo familiar, no hay registros públicos ni entrevistas en las que Ninel Conde o Ari Telch hayan declarado si llegaron a convivir con Grinberg. La relación familiar ha sido más bien una curiosidad que salió a la luz gracias al interés mediático reciente.

Ninel Conde y Ari Telch / Archivo

¿Qué dijo Ninel Conde sobre su relación con Ari Telch?

Ninel Conde, en La casa de los famosos México 2025, ha compartido detalles íntimos sobre su matrimonio con Ari Telch, al que conoció en 1996 durante las grabaciones de la telenovela ‘La antorcha encendida’. Aunque su relación comenzó con entusiasmo, no tardaron en surgir los conflictos. Conde ha revelado que se embarazó de Sofía poco antes de que Telch le propusiera matrimonio y que durante su luna de miel comenzaron los problemas, en parte por los síntomas del embarazo y la inmadurez emocional de ambos.

Según sus declaraciones, el actor, quien ha hablado abiertamente sobre su trastorno bipolar, pasaba mucho tiempo en aislamiento, lo que terminó por alejar a la pareja. Finalmente, se separaron, pero mantuvieron una relación cordial por el bienestar de su hija. Con el paso del tiempo, tanto Ari como Ninel tomaron caminos distintos en lo personal y profesional.

Jacobo Grinberg y Ari Telch / TvNotas

¿Quién era Jacobo Grinberg y que se sabe de él actualmente?

Jacobo Grinberg Zylberbaum fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano reconocido por sus investigaciones sobre la conciencia, la percepción y fenómenos relacionados con la espiritualidad y la mente humana. Durante años estudió prácticas chamánicas, como las de Pachita, una curandera mexicana, y desarrolló una teoría conocida como la “Teoría Sintérgica”, con la que buscaba explicar cómo interactúan la mente y la realidad.

Su desaparición ocurrió en diciembre de 1994, cuando tenía 47 años y estaba en uno de los momentos más activos de su carrera. Según reportes, Grinberg dejó de asistir a su trabajo en la UNAM y dejó de tener contacto con sus colegas, familiares y amigos sin dar explicación alguna. Su esposa en aquel entonces, Teresa Mendoza, fue una de las últimas personas que lo vio con vida. A partir de entonces, comenzaron las investigaciones que hasta la fecha no han dado resultados concluyentes.

En años recientes, documentales, libros y producciones audiovisuales han reactivado el interés público, especialmente entre las nuevas generaciones. A pesar del interés renovado, ni las autoridades ni su familia han podido confirmar qué ocurrió realmente con él, y su paradero continúa siendo una gran incógnita.

