Famosa con ELA anuncia su propia muerte con un mensaje que hoy estremece a las redes

La influencer estadounidense Sara Bennett falleció a los 39 años tras una dura batalla contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en marzo de 2023.

Su muerte ocurrió casi tres años después de conocer el padecimiento y fue confirmada a través de un emotivo mensaje póstumo que ella misma dejó preparado. Madre de dos hijos pequeños, Sara utilizó sus redes sociales no solo para documentar su proceso, sino también para despedirse con serenidad y gratitud, dejando un mensaje que hoy conmueve al mundo digital.

Sara Bennet influencer con ELA anuncia su propia muerte con desgarrador mensaje. / Redes sociales

¿De qué murió la influencer Sara Bennet?

Sara Bennet murió a causa de complicaciones derivadas de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), misma enfermedad que padece Yolanda Andrade.

Una enfermedad neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso y daña progresivamente las neuronas del cerebro y la médula espinal. Esta condición provoca la pérdida gradual del control muscular, afectando funciones básicas como caminar, hablar, comer y respirar.

En el caso de Sara, el diagnóstico llegó en marzo de 2023, aproximadamente un año después de que comenzaran los primeros síntomas. A partir de ese momento, su vida cambió por completo: dejó su trabajo y se enfocó en recibir cuidados, acompañada de su familia y amigos.

Antes de enfermar, Sara Bennett tenía una intensa vida profesional. Durante 15 años trabajó como profesora de Ciencias Sociales, fue asesora escolar, entrenadora de natación y participó activamente en iniciativas de prevención del suicidio.

Además, había construido una comunidad en redes sociales donde compartía su día a día, misma que se convirtió en un espacio de acompañamiento sobre la ELA.

¿Con qué mensaje anunció su propia muerte?

Consciente del avance de su enfermedad, misma que también padece Pedro Torres, Sara Bennett dejó escrito un mensaje que fue publicado tras su fallecimiento y que rápidamente se volvió viral por su tono sereno y profundo. En él, expresó cómo se sentía en sus últimos momentos:

“No siento dolor ni estoy cansada. Puedo reír, hablar y moverme. Al reflexionar sobre los últimos meses de mi vida, me alegro de no haberme ido de repente, incluso con el sufrimiento. He completado mi lista”. En el mismo texto, Sara reflexionó sobre la vida y la muerte con palabras que tocaron a miles de personas:

“Aunque no creas en nada, estoy alimentando la tierra y mi árbol. Amé esta vida y estoy agradecida por el tiempo que me fue concedido”.

La influencer también explicó que ese tiempo le permitió despedirse de su esposo y de sus hijos, de 7 y 9 años. Como último deseo, pidió que quienes quisieran honrar su memoria realizaran donaciones para apoyar a su marido en la crianza y manutención de los pequeños.

El mensaje fue publicado el 13 de enero de 2026 y desde entonces su perfil se ha llenado de mensajes de despedida, agradecimiento y admiración. Sara Bennett será recordada por su valentía, su honestidad y por transformar su dolor en un acto de amor y conciencia.

¿Quién fue Sara Bennett, influencer que sufrió ELA?

Sara Bennett fue una influencer y emprendedora estadounidense. Su historia con la ELA conmovió a miles de personas alrededor del mundo por la forma honesta, valiente y luminosa con la que decidió compartir su proceso frente a una enfermedad neurodegenerativa sin cura.

Su camino en redes sociales comenzó en 2020, cuando lanzó su proyecto digital enfocado en la organización profesional. Sin embargo, su vida dio un giro radical tras ser diagnosticada con ELA en marzo de 2023, luego de experimentar síntomas durante aproximadamente un año.

A partir de entonces, documentó de manera abierta el avance de la enfermedad y los cambios físicos y emocionales que enfrentaba día a día.

Con el paso del tiempo, su comunidad creció hasta superar los 100 mil seguidores, quienes encontraron en ella una voz sincera que hablaba sobre la pérdida progresiva de movilidad, el deterioro del habla y las dificultades respiratorias propias de la ELA, pero también sobre la gratitud, el amor y el significado de la vida.

Sara Bennett fue madre de dos hijos pequeños, de 7 y 9 años, y estuvo casada durante más de una década con su esposo Rusty. Como parte de su despedida, pidió que, en lugar de flores, quienes desearan honrar su memoria realizaran donativos destinados a los fondos educativos de sus hijos.

Antes de dedicarse de lleno a la creación de contenido, tuvo una trayectoria profesional diversa: fue profesora de Ciencias Sociales, entrenadora de natación, orientadora escolar, colaboradora en una organización dedicada a la prevención del suicidio y dueña de su propio negocio de organización.

