La Venenito golpea a su madre en plena fiesta de cumpleaños; ofrece disculpa, pero la tunden en redes: VIDEO
La Venenito protagoniza polémico momento durante su fiesta de cumpleaños número 18, tras cachetear a su madre. Vídeo se vuelve viral y... ¡ya respondió!
La influencer mexicana Melany González, mejor conocida en redes sociales como ‘la Venenito’, es duramente criticada por una nueva polémica. Y es que en su cumpleaños 18, protagonizó un tenso momento junto a su madre, pues en lo que parecía un momento de juego, pronto cambió inesperadamente, pues... ¡intercambiaron golpes madre e hija!
¿Cómo fue el momento en el que la madre de ‘la Venenito’ golpeó a la influencer?
Lo sucedido con ‘la Venenito’ en su cumpleaños 18 se viralizó rápidamente en redes sociales, pues lo que era una tradicional fiesta con piñata, pronto escaló a un problema familiar.
Durante la dinámica de la piñata, la madre de Melanie sostenía el palo con el que debía romperse, cuando en un movimiento inesperado golpeó a su hija en la mano, la reacción de la influencer fue inmediata: arrebató el palo y le propinó una cachetada a su madre frente a los invitados, generando sorpresa en los presentes e internautas:
- “Tampoco es justificable pegarle con un palo a tu hija”,
- “Es una basura” y,
- “Que horror aguantar golpes de una hija por pocos pesos”.
Te puede interesar: ¿Bárbara de Regil y Mar de Regil enemistadas? Video viral de una pelea desata polémica en TikTok
La Venenito PELEA durante su fiesta de cumpleaños: VIDEO👇📽— LA RUEDA DIGITAL NOTICIAS (@RuedaDigital) February 27, 2026
La mamá de la influencer la golpeó intencionalmente mientras intentaba romper una piñata pic.twitter.com/o1QihT2Dgx
¿Cómo reaccionó Melany González ‘la Venenito’ a la polémica en redes?
Luego de que se difundiera en redes sociales el vídeo de ‘la Venenito’ en plena fiesta de cumpleaños, los usuarios atacaron a la influencer y ante la presión, decidió romper el silencio y con una publicación, le pidió perdón a su madre:
Mamá, quiero pedirte perdón de corazón. Sé que te fallé y que mis acciones te hicieron sentir mal, y de verdad me duele haberte causado eso. A veces no pienso bien las cosas o reacciono sin medir las consecuencias, pero eso no justifica lo que hice.
El mensaje no quedó ahí, ya que además de señalar que fue un momento de arrebato o impulso, también agradeció a su madre por estar ahí para cuidarla: “Tú siempre has estado para mí, cuidándome y apoyándome incluso cuando no lo merezco, y por eso me pesa aún más haberte decepcionado”, finalizó.
Lee: Mamá de Gala Montes rompe el silencio sobre los abucheos y derrota de su hija frente a Alana Flores
¿Quién es Melany González ‘la Venenito’?
Melany González, conocida como ‘la Venenito’, es una influencer y creadora de contenido mexicana que alcanzó notoriedad en redes sociales por su peculiar estilo y constante interacción con sus seguidores.
Se dio a conocer principalmente a través de plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, donde su presencia se fortaleció gracias a clips y transmisiones en vivo donde interactuaba con seguidores, respondía preguntas y compartía aspectos personales de su día a día.
Actualmente continúa activa en redes sociales, donde comparte contenido variado que incluye tendencias, transmisiones en vivo y reflexiones personales.
Tal vez te interese: Poncho de Nigris, entre lágrimas, confirma pleito con su hija; Lucy Garza, su ex, lo desmiente: “Absurdo”