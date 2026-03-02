La Venenito golpea a su madre en plena fiesta de cumpleaños; ofrece disculpa, pero la tunden en redes: VIDEO

La influencer mexicana Melany González, mejor conocida en redes sociales como ‘la Venenito’, es duramente criticada por una nueva polémica. Y es que en su cumpleaños 18, protagonizó un tenso momento junto a su madre, pues en lo que parecía un momento de juego, pronto cambió inesperadamente, pues... ¡intercambiaron golpes madre e hija!

¿Cómo fue el momento en el que la madre de ‘la Venenito’ golpeó a la influencer?

Lo sucedido con ‘la Venenito’ en su cumpleaños 18 se viralizó rápidamente en redes sociales, pues lo que era una tradicional fiesta con piñata, pronto escaló a un problema familiar.

Durante la dinámica de la piñata, la madre de Melanie sostenía el palo con el que debía romperse, cuando en un movimiento inesperado golpeó a su hija en la mano, la reacción de la influencer fue inmediata: arrebató el palo y le propinó una cachetada a su madre frente a los invitados , generando sorpresa en los presentes e internautas:



La Venenito PELEA durante su fiesta de cumpleaños: VIDEO👇📽

¿Cómo reaccionó Melany González ‘la Venenito’ a la polémica en redes?

Luego de que se difundiera en redes sociales el vídeo de ‘la Venenito’ en plena fiesta de cumpleaños, los usuarios atacaron a la influencer y ante la presión, decidió romper el silencio y con una publicación, le pidió perdón a su madre:

Mamá, quiero pedirte perdón de corazón. Sé que te fallé y que mis acciones te hicieron sentir mal, y de verdad me duele haberte causado eso. A veces no pienso bien las cosas o reacciono sin medir las consecuencias, pero eso no justifica lo que hice. Melany González ‘La venenito’

El mensaje no quedó ahí, ya que además de señalar que fue un momento de arrebato o impulso, también agradeció a su madre por estar ahí para cuidarla: “ Tú siempre has estado para mí, cuidándome y apoyándome incluso cuando no lo merezco, y por eso me pesa aún más haberte decepcionado ”, finalizó.

¿Quién es Melany González ‘la Venenito’?

Melany González, conocida como ‘la Venenito’, es una influencer y creadora de contenido mexicana que alcanzó notoriedad en redes sociales por su peculiar estilo y constante interacción con sus seguidores.

Se dio a conocer principalmente a través de plataformas como TikTok, Facebook e Instagram, donde su presencia se fortaleció gracias a clips y transmisiones en vivo donde interactuaba con seguidores, respondía preguntas y compartía aspectos personales de su día a día.

Actualmente continúa activa en redes sociales, donde comparte contenido variado que incluye tendencias, transmisiones en vivo y reflexiones personales.

