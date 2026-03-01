Boda civil de Mona y Geros: así fue el romántico “sí, acepto” tras su ruptura y antes del nacimiento de su bebé

Mona y Geros lo volvieron a hacer. Cuando muchos creían que su historia estaba marcada por una ruptura tormentosa y altibajos públicos, la pareja sorprendió con una boda civil íntima pero llena de detalles que rápidamente los convirtió en tendencia. La boda de Mona y Geros no solo confirmó que siguen juntos, también dejó claro que están listos para formar una familia, pues esperan a su primer bebé.

Desde temprano comenzaron a circular fotos y videos de la boda civil de Mona y Geros en León, Guanajuato, donde la influencer y su ahora esposo sellaron su amor ante una jueza. La noticia explotó en TikTok, donde miles de seguidores se conectaron a las transmisiones en vivo para ser testigos virtuales del enlace matrimonial.

Mira: Roban casa de Mona y Geros; ladrones se llevan ¡dos millones de pesos!

¿Cómo fue la boda civil de Mona y Geros en León y por qué se volvió tendencia?

La boda civil de Mona y Geros se llevó a cabo en el jardín de su casa en León, en un ambiente privado al que asistieron únicamente familiares y amigos cercanos. Sin embargo, aunque fue una ceremonia íntima, el impacto fue masivo gracias a las transmisiones en vivo que hicieron en TikTok.

La decoración apostó por el blanco como protagonista. Flores naturales en tonos claros, iluminación cálida y un montaje sencillo pero elegante marcaron el estilo del evento. La sencillez fue clave, pero eso no impidió que los detalles hicieran suspirar a sus seguidores.

Uno de los momentos más esperados fue la entrada de Mona. La influencer lució un vestido blanco de encaje con fondo nude que simulaba transparencias. Llevó el cabello suelto, con ondas marcadas, proyectando una imagen romántica y fresca. Geros, por su parte, optó por un traje beige que combinó con la atmósfera relajada pero sofisticada de la ceremonia.

Ante la jueza, la pareja dio el “sí, acepto” bajo el régimen de bienes separados, detalle que también llamó la atención entre sus seguidores. Después de la lectura oficial, ambos se tomaron de las manos para dedicarse palabras que quedaron grabadas en la memoria de sus fans.

Lee: Yeri Mua le pide a Mona que se consiga a otro hombre tras discusión con Geros

¿Qué se prometieron Mona y Geros en su boda civil?

Durante el momento más emotivo de la boda civil de Mona y Geros, fue el influencer quien tomó la palabra y dijo:

“Yo prometo cuidarte como lo he hecho. Prometo que el próximo año va a tener 12 meses, prometo cuidarte, respetarte y hacer feliz, y cuidar a mi bebé contigo”. Geros

Su frase, que incluyó una broma sobre los 12 meses del año, desató risas y comentarios positivos en redes. Después fue el turno de Marisol, más conocida como Mona, quien dejó claro que esta unión tiene un significado aún más profundo por la llegada de su hijo:

“Yo Marisol, prometo cuidarte, proteger tu corazón, ser feliz los tres y ahora más que tenemos algo que anhelábamos desde hace mucho tiempo”. Mona

El momento se volvió todavía más especial cuando el papá de Mona intervino para dirigirse a su yerno con un mensaje directo y contundente: “Quiero que cuides a mi niña, la valores, la respetes y la hagas feliz, que me la lleves al cielo”.

Las palabras generaron una ola de reacciones en TikTok y otras plataformas, donde miles de usuarios comentaron la madurez del momento y la carga emocional del mensaje.

Tras el acto formal, la fiesta subió el volumen: música y baile dominaron el timeline. Amigos, familiares y otros creadores de contenido fueron soltando clips y fotos que se hicieron virales. En minutos, las publicaciones de felicitaciones, los mensajes de cariño y los compartidos consolidaron la tendencia. Algunas de las reacciones que más circularon:

“Que bien que sigan juntos y ahora van forman una familia los mejores deseos”.

“Te ves muy bien Geritos”.

“Hermosa pareja”.

“Use ese mismo vestido el 14 de febrero para mi boda por el civil”.

“El si se quería casar”.

“Qué alegría para ellos que están juntos”, “amo la sencillez de esta mujer”, “Solo miro dos personas que son como son siempre, sin importar lo que dirán y son felices”, “todos critican, pero hoy perfecto no hay, el hombre cambia cuando ama, y el cambio por ella.”

Mira: Mona confiesa si Santa Fe Klan dejó a Maya Nazor, madre de su hijo, por ella

¿Cuándo nace el bebé de Mona y Geros y cómo viven esta nueva etapa?

Durante la transmisión en vivo de la boda, Mona soltó el dato que todos querían confirmar: el bebé que espera con Geros nacerá en los últimos días de mayo, por lo que aún le quedan tres meses de gestación.

Además, recordaron lo que ya habían mostrado en su revelación de género: ¡es niño! Un deseo que, dijeron, tenían “desde hace mucho”.