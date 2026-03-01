Nikocado Avocado: De su impactante transformación física a ¿volverse hetero? ¡Dice querer esposa e hijos!

Durante años, el personaje construido por Nicholas Perry, Nikocado Avocado, fue sinónimo de excesos, drama y controversia. Sus videos de comida extrema, crisis emocionales frente a cámara y discusiones públicas lo convirtieron en una figura tan criticada como fascinante. Pero ahora, una revelación personal volvió a colocar su vida privada en el centro del debate digital. ¿Qué dijo? ¡Entérate de todo!

¿Qué dijo Nikocado Avocado en Facebook y por qué su mensaje desató polémica en redes sociales?

Nikocado Avocado, el youtuber e influencer de comida, también conocido fuera de cámaras como Nicholas Perry, removió el avispero en Facebook al publicar un mensaje que partió a internet en dos:

“Ser gay fue divertido. Pero ahora tengo 35 años. Es tiempo de una esposa e hijos”. Nikocado Avocado

La frase impulsó un torrente de reacciones, desde el aplauso de quienes leen el anuncio como una búsqueda de estabilidad, hasta la crítica abierta de quienes lo tachan de hipocresía, oportunismo y estereotipos contra la comunidad LGBTQ+.

Quienes lo apoyan apelan al derecho personal de redefinirse a los 35 años; quienes lo cuestionan ven una simplificación de la identidad sexual y un brinco calculado para “romper Internet” otra vez.

¿Quién es Nikocado Avocado? La historia del youtuber más polémico

Nicholas Perry, el hombre detrás de Nikocado Avocado, se convirtió en uno de los nombres más buscados del entretenimiento digital con una fórmula tan simple como adictiva: videos comiendo cantidades extremas de comida chatarra, gestos sobreactuados, conflictos y confesiones a cámara. En varios momentos, se le vio con respirador o con movilidad limitada, imágenes que desataron alarmas sobre su salud y la responsabilidad de su contenido.

El influencer es hasta ahora muy viral, pues si no está en una pelea pública, está en una transformación física; si no suelta un discurso catártico, aparece con un cambio estético drástico. Para sus seguidores es la mezcla perfecta de un creador de alto impacto que domina los tiempos virales y entiende la psicología de la curiosidad.

Nikocado Avocado: el polémico youtuber que perdió más de 100 kilos y ¿engañó a sus seguidores?

Si algo marcó un antes y un después en la historia del creador fue su transformación física. En septiembre de 2024, Nikocado Avocado reapareció visiblemente delgado, con el cabello rapado y una estética “nuevo comienzo”, y contó que se había deshecho de 250 libras ( es decir 114 kg).

Lo impactante no fue solo el número, sino la mecánica: aseguró que grabó múltiples videos por adelantado para seguir subiendo contenido con su antiguo aspecto, al tiempo que, fuera de cámara, avanzaba en su proceso de adelgazamiento. Cuando reveló el cambio, soltó la frase que lo persigue hasta hoy: “Este ha sido el mayor experimento social de toda mi vida. Es preocupante, apasionante, observar a todos estos seres enfermos y desorientados vagar por internet en busca de historias, ideas, rivalidades”. Y remató calificando a sus seguidores como “hormigas”.

La ola de reacciones fue inmediata y multiplicó teorías: desde quienes celebraron su disciplina y autocontrol, hasta quienes sospecharon del uso de medicamentos como Ozempic, un fármaco indicado para diabetes tipo 2 que, en los últimos años, se popularizó como pérdida de peso en ciertos círculos, pese a sus posibles efectos secundarios. Nikocado no confirmó esa versión.

