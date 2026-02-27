Ryan Hoffman le hace caso a su mamá y se tatúa ¡hasta arriba de las piernas! Así luce el influencer | FOTOS

Ryan Hoffman, conocido artísticamente como Rayito, sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje que llamó la atención por su ubicación poco común. En una reciente publicación, el influencer mostró cómo decidió hacerse un diseño en una zona íntima, siguiendo el peculiar consejo de las mamás, ¿de qué se trata? Te contamos los detalles.

Ryan Hoffman sorprendió con su nuevo tatuaje. / IG: @grecia

¿Qué dijo Ryan Hoffman sobre su tatuaje y dónde se lo hizo?

Ryan Hoffman mostró el progreso de su nuevo tatuaje, que abarca de la espalda a la cadera y que ha ido desarrollando a lo largo de varias sesiones. El cantante compartió que cada línea y cada detalle tienen un significado especial dentro de este proyecto que comenzó como una idea.

“Sesión número 20. Este proyecto empezó como una idea y hoy ya es una obra completa de espalda a cadera. Cada detalle tiene intención, cada línea cuenta una historia. Estamos en la recta final. Faltan un par de sesiones para terminarlo al 100%”, escribió Hoffman, dejando ver la magnitud y dedicación que ha implicado el diseño.

El artista explicó que su tatuaje es más que un diseño estético: cada elemento forma parte de una historia personal que ha ido tomando forma con paciencia y cuidado, reflejando su proceso creativo y el significado detrás de la obra.

Tatuaje de Rayito. / Redes sociales

¿Qué tatuaje se hizo Ryan Hoffman?

Ryan Hoffman compartió recientemente el avance de su proyecto de tatuaje, el cual ha ido evolucionando hasta convertirse en una obra completa de espalda a cadera. Según detalló, “Próximamente estaremos en una de las mejores convenciones internacionales de Latinoamérica... y vamos por el premio al Mejor Tatuaje”.

El diseño central estaría inspirado en Senju Kannon, también conocido como Avalokiteśvara de mil brazos, una deidad budista asociada con la compasión. Además, la pieza integra calaveras y figuras de influencia oriental en la parte baja de la espalda. Inicialmente, el tatuaje surgió como un “cover-up” para cubrir un trabajo previo, pero con el tiempo se transformó en un proyecto mucho más extenso y elaborado.

José Spider, el tatuador encargado, explicó en sus redes sociales que comenzó a trabajar en la pieza desde el año pasado, cuidando que cada detalle tuviera intención y significado dentro del diseño final. Hoffman ha compartido imágenes del proceso, mostrando cómo cada línea y figura refleja la evolución de la obra hasta su forma actual.

¡Impactante! Ryan Hoffman se tatúa toda la espalda. / Redes sociales

¿Quién es Ryan Hoffman?

Ryan Hoffman nació el 9 de enero de 1988 en la Ciudad de México. Es una personalidad de las redes sociales que alcanzó fama gracias a sus vlogs de comedia al estilo macho alfa en su canal de YouTube Rayito, que logró superar los 8 millones de suscriptores. Además, se dio a conocer en plataformas como X, antes Twitter, e Instagram, todas bajo su nombre de usuario Rayito, y actualmente también es podcaster, compartiendo sus programas en el canal de YouTube Rayos X con Rayito.

Antes de alcanzar notoriedad, Hoffman comenzó su carrera en el verano de 2011, iniciándose en YouTube, Twitter y Facebook. Durante sus primeros años en línea, su contenido buscaba entretener y conectar con un público joven, lo que le permitió consolidarse como uno de los creadores de contenido más reconocidos de México. Su evolución como creador también incluyó la participación en compañías como Badabun, donde amplió su alcance y colaboración con otros influencers.

Ryan proviene de una familia con raíces árabe-judías y vivió la infancia enfrentando dislexia. Tiene una hermana menor, la también YouTuber Yoss Hoffman, así como siete medios hermanos por parte de su padre, entre ellos la actriz Ginny Hoffman. Se casó con la cantante Grecia González el 5 de febrero de 2020, se separó en diciembre de 2024.

