El youtuber Pepeproblemas llama “basura” a Werevertumorro y al Escorpión Dorado y ¡le responden!

José Alfredo Pérez Salazar, mejor conocido como Pepeproblemas, es un youtuber quien alcanzó la fama gracias a sus entretenidos videos en la plataforma, luego de formar parte del No me revientes crew.

Ahora, el creador de contenido se inclinó más hacia la música, situación por la cual dejó a un lado lo que comúnmente lanzaba en su canal de YouTube.

Sin embargo, Pepe arremetió en contra de algunos de sus colegas del mundo de digital, tal fue el caso de los hermanos Gabriel y Alex Montiel, mejor conocidos como ‘Werevertumorro’ y ‘el Escorpión dorado’.

El creador de contenido consideró que Alex Montiel y Gabriel Montiel son basura. / Instagram: @joe_trouble

“Sí, me cae mal hasta la fecha, Gabriel Montiel me cae muy mal, pero a su hermano lo detesto”, dijo el músico a través del pódcast de Ryan Hoffan.

Agregó: “Puedes ser enorme, pero sigues siendo un pedazo de mi3**da. Lo que los Montiel son desde mi visión, son basura”.

José dejó claro que solo criticó el contenido de los hermanos Montiel. Sin embargo, de su persona no puede opinar, ya que no los conoce.

Así lo dijo Pepeproblemas:

Werevertumorro responde a Pepeproblemas tras polémicas declaraciones en su contra

Alex Montiel no ha reaccionado a estas contundentes declaraciones. No obstante, ‘Werevertumorro’ no se quedó callado y le respondió, irónicamente, a Pepeproblemas.

“No he visto qué dijo, porque me metí al pódcast, porque me dijeron ‘habla de ti’ (…) Le adelanté intentando encontrar esa parte. No me voy a echar todo el pódcast”, dijo el influencer a través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Alex Montiel no ha contestado a las declaraciones de Pepe. / Facebook: Alex Montiel

Añadió: “Estoy esperando a que salga el TikTok o el Reel. No me voy a echar hora y media viendo cómo se queja del mundo. Entonces, quiero ver cuando se queja de mí, nada más”.

Como era natural, esta polémica desató opiniones divididas entre usuarios en redes sociales.

Muchos consideraron que Pepe tiene razón en cuanto al contenido de los hermanos Montiel, así como otros los defendieron.

Así lo dijo Werevertumorro: