Modelo e influencer es asesinada en ataque en su propio departamento: el sospechoso... ¿Confesó el crimen?

Ahora, otro suceso ha conmocionado a la comunidad de las redes sociales, una famosa influencer y modelo, de 29 años, fue hallada sin vida en su lujoso apartamento. El cuerpo de la joven, conocida por su contenido de fitness y estilo de vida, yacía en un charco de sangre con múltiples heridas de arma blanca, evidenciando un asesinato violento. Las autoridades ya detuvieron a un sospechoso y... ¿confesó el crimen?

¿Qué modelo e influencer fue asesinada en su propio departamento en enero de 2026?

La alarma se encendió cuando los amigos cercanos de Dolli Molnárová, una reconocida influencer de fitness, notaron su silencio inusual. Tras dos días sin respuestas a llamadas y mensajes, decidieron contactar a los servicios de emergencia. Los bomberos forzaron la entrada al apartamento de lujo en el corazón de Budapest, donde residía la influencer.

Lo que encontraron fue escalofriante: el cuerpo sin vida de la joven yacía en el suelo, rodeado de un ch.@r.c 0 de s.@.n gre. Las autopsias revelaron múltiples puñaladas en el torso y cuello, además de marcas de estrangulamiento, sugiriendo un ataque prolongado y brutal.

Según el informe policial, no había señales de forcejeo en la entrada, lo que indica que el asesino podría haber sido invitado o tener acceso facilitado. Testigos cercanos mencionaron que Molnárová había compartido recientemente en sus redes sociales sobre su rutina diaria, incluyendo sesiones de entrenamiento y colaboraciones con marcas de fitness.

El apartamento fue saqueado: el teléfono móvil, auriculares y una chaqueta de valor fueron robados, apuntando a un robo como cobertura secundaria del asesinato.

¿Quién es el sospechoso de la muerte de la influencer Dolli Molnárová?

La policía local ha detenido a un sospechoso principal, Gábor, de 33 años, quien confesó el crimen durante los interrogatorios. Según fuentes judiciales citadas por el periódico británico The Sun, el móvil del asesinato giraba en torno a obtener dinero.

Durante el interrogatorio, no negó su involucramiento y reveló un móvil escalofriante: cometió el asesinato para obtener dinero y comprar un arma destinada a atentar contra un político anónimo. “ El acusado tomó la decisión inicial de obtener dinero por el asesinato ”, declaró el juez en la audiencia preliminar, según reportes de The Sun.

Gábor le había ganado su confianza al punto de recibir las llaves del apartamento bajo el pretexto de ayuda. Una vez dentro, la apuñaló varias veces hasta causarle la muerte, para luego saquear el lugar. Las autoridades lo acusan formalmente de asesinato premeditado y robo.

¿Quién era Dolli Molnárová y qué contenido hacía?

Dolli Molnárová se había forjado una carrera exitosa en el mundo digital. Originaria de Hungría, ganó popularidad en redes sociales como TikTok e Instagram, donde promocionaba rutinas de fitness, consejos de nutrición y un estilo de vida glamoroso.

Con miles de seguidores, se posicionó como una “magnate del fitness”, colaborando con marcas deportivas y participando en eventos de modelaje. Su carisma y figura atlética la convirtieron en un ícono para muchas mujeres jóvenes, inspirando a adoptar hábitos saludables.

Sin embargo, detrás de la fachada pública, Molnárová diversificaba sus ingresos. Recientemente, había incursionado en plataformas exclusivas ofreciendo servicios privados a clientes selectos. Esta faceta menos conocida de su vida podría haberla puesto en contacto con individuos peligrosos, según propios internautas.

