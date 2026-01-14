Asesinan a reconocido fisicoculturista mexicano que ya había sobrevivido a atentado: ¡Lo esperaban en casa!

En 2023 se dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de Jo Lindner, fisicoculturista alemán, que tras un repentino dolor en el cuello, partió de este mundo a los 30 años de edad.

Recientemente se confirmó la muerte de un fisicoculturista, quien fue asesinado la noche del lunes 12 de enero en la ciudad de León, Guanajuato. El deportista había sobrevivido a un atentado previo, pero esta vez no logró escapar. Te contamos de quién se trata y qué sucedió exactamente.

Asesinan a influencer ‘El Jerry’ / Redes sociales

¿Qué fisicoculturista mexicano fue asesinado recientemente?

Juan Pablo Torres Macías, conocido en el mundo del fisicoculturismo como ‘el Pipiz’, fue asesinado a tiros la noche del lunes 12 de enero. El deportista ya había logrado sobrevivir a un atentado previo, pero esta vez no tuvo la misma suerte.

El 26 de junio de 2024, el fisicoculturista resultó lesionado en un tiroteo ocurrido en el panteón privado Delta, durante la conmemoración del aniversario luctuoso de un hombre conocido como ‘el Pollo’. En aquel episodio, seis personas más resultaron heridas.

Ese atentado dejó una marca en la comunidad local y en el propio Juan Pablo, quien sobrevivió al hecho violento, pero aparentemente seguía siendo un blanco de agresiones dirigidas.

Asesinan al fisicoculturista, Juan Pablo Torres Macías ‘el Pipiz’ / Redes sociales y canva

¿Cómo fue el asesinato de Juan Pablo ‘el Pipiz’?

El homicidio ocurrió alrededor de las 20:00 horas, cuando Juan Pablo ‘el Pipiz’ se encontraba comiendo frente a un negocio en la calle Río Almería, esquina con el bulevar Juan José Torres Landa, en la colonia San Miguel Infonavit.

Según información del portal AM, ‘el Pipiz’ fue asesinado en mientras llegaba a su domicilio en un automóvil. Al bajar del vehículo, se encontró con un hombre que lo aguardaba en la acera. Al aproximarse, el agresor sacó un arma de fuego de su ropa y le disparó al menos siete veces, antes de huir junto con un cómplice en una motocicleta. Su familia lo esperaba en casa.

A pesar de los esfuerzos médicos, el fisicoculturista falleció horas después debido a la gravedad de las heridas de bala. La zona fue asegurada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de León, mientras la Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

Matan al ‘Pipiz’, fisicoculturista mexicano / Redes sociales, Froylán informa y canva

¿Quién fue Juan Pablo Torres Macías, ‘el Pipiz’?

No hay mucha información de Juan Pablo Torres Macías ‘el Pipiz’, se menciona que era originario de León, Guanajuato y su pasión era el fisicoculturismo.

Además, según reportan otros medios, ‘el Pipiz’ se desempeñaba como instructor o entrenador personal en aquella región. En redes sociales, se muestran algunas fotos de Torres Macías haciendo ejercicio o instruyendo a otras personas.

