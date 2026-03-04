¿Exesposa de Carlos Trejo realmente murió de SIDA? Filtra acta de defunción de Sofía Cacheux

La enemistad de Carlos Trejo y Alfredo Adame ha durado muchos años y se suscitó por diversos motivos. Uno de ellos fue la acusación que el actor lanzó en contra del ‘Cazafantasmas’. En múltiples ocasiones ha señalado que fue el asesino de su esposa, Sofía Cacheux.

Adame sostiene que Trejo presuntamente le quitó la vida supuestamente dándole un batazo en la cabeza. Por supuesto, esto ha sido negado por este último en incontables ocasiones y ha explicado detalladamente cómo fue que falleció. A unos cuantos días de que se enfrenten en la ‘Ring Royale 2026’, se filtra el acta de defunción de la hoy occisa. ¿Carlos Trejo irá a la cárcel?

¿Quién fue Sofía Cacheux y de qué murió?

Sofía Cacheux fue la primera esposa de Carlos Trejo. Según lo que se ha reportado, murió en agosto de 1992. La causa fue un “síndrome de hendidura esfenoidal, absceso pacellar izquierdo y síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH)”.

En su momento, un hombre que se dijo ser amigo de Trejo relató que, presuntamente, días antes del temblor del 85, el escritor habría golpeado a Sofía hasta el punto de mandarla al hospital. Durante su internamiento, le contagiaron de VIH mediante una transfusión de sangre.

Supuestamente, Carlos les mintió a sus hijos diciéndoles que su mamá adquirió esta enfermedad tras haberlo engañado con otro hombre. Por otra parte, Alfredo Adame sostiene que la mujer falleció después de ser presuntamente golpeada por Trejo con un bate en la cabeza.

El ‘Cazafantasmas’ no suele hablar mucho de su exesposa. No obstante, ha negado todas las acusaciones en su contra.

¿Qué le pasó realmente a Sofía Cacheux, primera esposa de Carlos Trejo?

En una entrevista reciente para el programa ‘Todo para la mujer’, Carlos Trejo rompió el silencio sobre la muerte de Sofía Cacheux. La celebridad comenzó diciendo que se le hace una “completa grosería” que Alfredo Adame lo acuse de haber asesinado a su exesposa.

Indicó que Cacheux tuvo muchas complicaciones de salud, incluyendo un tumor cerebral, por lo que pasó los últimos años de su vida siendo atendida por especialistas. También resaltó no saber por qué el documento menciona que tenía VIH, ya que su expareja no estaba enferma de esto.

“Hay un acta de defunción. Fue un tumor en la cabeza. Claro que no (nunca tuvo SIDA). Vamos a suponer que fuera así, ¿qué pecado hay?, ¿hay una muerte que haya provocado? Todas las personas tienen derecho a vivir y a morir con dignidad”. Carlos Trejo

Incluso se dijo dispuesto a someterse a una prueba de VIH para comprobar que él no está enfermo y así callar los rumores que apuntan a que contagió a su esposa de esta enfermedad.

“Ustedes pongan día y hora, yo vengo y me hago la prueba y también me hago una prueba de cualquier tipo de dro… Nunca he probado nada”, expresó y señaló que no procedía legalmente contra Alfredo Adame debido a que este asunto ya era “personal”.

Hasta el momento, Alfredo Adame no se ha pronunciado ante las nuevas declaraciones de su “eterno rival”. En tanto que el tema sigue siendo motivo de polémica, pues muchos siguen sin confiar en la versión de Carlos.

¿Dónde y cuándo ver la pelea Carlos Trejo vs Alfredo Adame?

La pelea entre Carlos Trejo y Alfredo Adame es el evento estelar del ‘Ring Royale 2026’, organizado por Poncho de Nigris. Se realizará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. De acuerdo con el propio Poncho, ya se está gestionando para que la gente lo pueda ver gratis en diversas plataformas como YouTube y Twitch.

En entrevista para TVNotas, Carlos se dijo estar más que listo para “destrozar” a Alfredo. Incluso contó que ya había mandado a hacer su “lápida”.

“Estoy entrenando bien. No soy un muchacho de 20 años. Será una pelea interesante. Le fui a comprar su lápida, donde dice: ‘Aquí descansa Alfredo Adame, alias ‘p… chico’. Los gastos funerarios los pagaré yo. El tipo va a ser una escoria menos en la sociedad. No tiene perro que le ladre y toda su familia es gente que tampoco lo quiere. Es un perro solo”, expresó.

