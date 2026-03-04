¿Ana Luisa Peluffo no murió? Revelan que la familia habría mentido sobre el fallecimiento de la actriz

La industria del espectáculo mexicano se vio conmocionada tras confirmarse la muerte de Ana Luisa Peluffo, actriz considerada como un ícono del Cine de Oro mexicano, a los 96 años. La noticia fue anunciada por sus familiares en redes sociales. En medio del luto y las condolencias por parte de fans, así como de colegas, se revela que los familiares de la celebridad habrían mentido sobre el asunto. ¿Realmente Ana Luisa Peluffo no murió?

¿Quién fue Ana Luisa Peluffo y cómo fue que la familia anunció su muerte?

Ana Luisa Peluffo fue una actriz mexicana que nació el 9 de octubre de 1929. Se le considera una de las histriones más influyentes al participar en más de 200 producciones de cine y televisión. Su debut fue en 1948, con la película ‘Tarzan and the Mermaids’. Un año después, apareció por primera vez en el cine mexicano en la cinta ‘La venenosa’.

Algunos de sus proyectos más importantes fueron:

La fuerza del deseo (en la que realizó el primer desnudo artístico en la historia del cine mexicano)

Flores de papel

Lazos de amor

El pecado de Oyuki

Soñadoras

Carita de Ángel

Este miércoles 4 de marzo, la familia lanzó un comunicado anunciando la muerte de la actriz. Sin mencionar las causas, señalaron que había fallecido en su rancho de Jalisco, acompañada de todos sus seres queridos.

“Se informa que falleció en paz, en su rancho en Jalisco, acompañada por sus seres queridos. Durante sus últimos años vivió, con serenidad, rodeada de cuidado y cercana a su hijo. Los servicios funerarios se realizaron de manera íntima y privada, en apego a su voluntad”. Familia de Ana Luisa Peluffo

Terminaron el escrito agradeciendo “profundamente el cariño de todas las personas que, a lo largo de los años, apreciaron su trayectoria y disfrutaron de su trabajo y su compañía”, pidiendo “respeto y comprensión en este momento”; resaltando que “su recuerdo permanecerá vivo en quienes la conocieron y valoraron su presencia y su legado artístico”.

El deceso de la actriz fue una sorpresa para todos, ya que en 2025 la familia contó que la celebridad estaba muy bien de salud y contaba con el auxilio de una enfermera, descartando así que tuviera una enfermedad grave. Algunos consideran que pudo haber sido por temas relacionados con su avanzada edad. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

Ana Luisa Peluffo / Redes sociales

¿Cuál fue la mentira que presuntamente la familia de Ana Luisa Peluffo dijo sobre su muerte?

Durante la más reciente emisión de ‘Todo para la mujer’, se abordó el tema de la muerte de Ana Luisa Peluffo. En algún punto de la conversación, Maxine Woodside comentó que la familia de la actriz, aparentemente, habría mentido en su comunicado, lo cual desató rumores entre sus televidentes de que presuntamente no habría muerto. ¿Será?

Y es que, según Woodside, tuvo contacto con allegados a Peluffo y, presuntamente, le comentaron que la celebridad realmente falleció en Cuernavaca y no en Jalisco, como lo aseguraron sus familiares.

Ana Luisa Peluffo ¿murió? / Archivo TVNotas, cortesía de la actriz y redes sociales

“Vivió en Cuernava desde que se retiró, no, desde antes. Ella vivía allá hace muchos años. Murió en Cuernavaca. Me acaban de decir mis amigos, que eran muy amigos de ella, que murió en Cuernavaca. Allí tenía su casa. ¿Qué tenía que estar haciendo en Jalisco? Y no tenía rancho, tenía una casa en Cuernavaca” Maxine Woodside

También aprovechó para lanzar un dato curioso. De acuerdo con Woodside, la celebridad fue vegetariana en su momento: “No comía nada que fuera cocinado, ni nada que fuera de animal, puras frutas y verduras, todas crudas. Durante muchos años, ella se mantuvo así. También nadaba todos los días”, comentó.

Los familiares de la actriz no han confirmado o desmentido las declaraciones de Maxine Woodside. Por esta razón, lo antes mencionado queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Quiénes son los hijos de Ana Luisa Peluffo?

Ana Luisa Peluffo siempre mantuvo una postura muy hermética sobre su vida privada. Se sabe que solo tuvo un hijo, Martín Luis, quien fue producto de su tercer matrimonio con Carlos Montiel.

Martín Luis, a diferencia de su madre, decidió mantenerse alejado del mundo artístico y optó por hacer una carrera como piloto de aviación. Era muy cercano a su madre y solo apareció públicamente en 2025, cuando se dijo que su madre tenía problemas de salud.

En aquel entonces, negó que la actriz estuviera enferma. Afirmó que se encontraba más que sana y cuidada tanto por sus familiares como por una enfermera profesional.

