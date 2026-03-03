¿Carlos Trejo tiene polémico presentimiento por pelea con Alfredo Adame en Ring Royale? ¡Hizo su testamento!

Tras años de una intensa rivalidad, Alfredo Adame y Carlos Trejo finalmente se verán las caras sobre el cuadrilátero. El actor y el llamado “cazafantasmas” se enfrentarán en Ring Royale el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey, en lo que promete ser una de las peleas más polémicas y esperadas del mundo del espectáculo.

A días del encuentro, Carlos Trejo dio entrevista en “De primera mano” para hablar sobre su preparación para subirse al ring con su eterno rival. El cazafantasmas asegura que se ha preparado con un boxeador profesional y está listo para hacer pedazos al ganador de “La granja VIP”.

“Voy equilibrado, centrado, sin sofocarme y emocionado de poder terminar con este tipo de alacranes. A las alimañas hay que exterminarlas”, comentó.

La enemistad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame lleva más de una década. / IG

Carlos Trejo revela que ya hizo su testamento y dejó protegida a su esposa

Carlos Trejo aseguró que está convencido de que esta pelea con Alfredo Adame no solo generará polémica, sino que paralizará al país por la gran expectativa que ha despertado.

“Oí a ‘el Patrón’ diciendo: ‘Son dos viejitos peleando’. Y sí, tiene razón, somos dos personas de la tercera edad peleando, pero gracias a esa pelea se llenó la Arena Monterrey y gracias a esta pelea los van a ver a ustedes… Esta pelea va a paralizar el país porque todos la están esperando, y les voy a cumplir”.

Aunque asegura que él va con la mentalidad de ganar por cualquier cosa toma precauciones y hasta hizo su testamento:

“Yo hice mi testamento deje todo protegido para mi mujer. Sabe perfectamente que si no regreso es porque voy hasta que termine con este enfermo”. Carlos Trejo

¿Qué mensaje le envió Carlos Trejo a Alfredo Adame?

Carlos Trejo afirmó en el programa “De primera mano” que se siente completamente seguro de poder derrotar a Alfredo Adame.

El llamado “cazafantasmas” aseguró que se preparó intensamente y logró bajar 12 kilos para llegar en óptimas condiciones a la competencia. “Se confiaron, me vieron con mucho sobrepeso y pensaron: ‘se va a fatigar’, pero no imaginaron que cuando se trata de una pelea sí me aplico. Ya bajé 12 kilos”, declaró.

Además le envía contundente advertencia: “Que se despida de su familia, porque no va regresar. Dejo mi palabra aquí”.

