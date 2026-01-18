Bárbara de Regil arremete contra una influencer fitness por manipular sus videos: ¿Quién es? “Mentirosa”

Bárbara de Regil vuelve a ser tendencia, pero esta vez no por sus rutinas de ejercicio ni por sus polémicas declaraciones, sino por exponer públicamente a una influencer que, según la actriz, ha manipulado la realidad en sus videos para obtener más “likes” y visibilidad en redes sociales. Te decimos de quién se trata.

Bárbara de Regil / Instagram: @barbaraderegil

¿A qué influencer acusó Bárbara de Regil de mentir en sus vídeos?

En unas recientes declaraciones, Bárbara de Regil narró un incidente en el que se encontró con una creadora de contenido durante un viaje. La influencer, según relató, se grabó usando la cámara de Bárbara y su entorno para construir un video que no reflejaba la realidad.

“ Ni siquiera conoces bien a la gente, porque yo conozco muchas influencer que no son lo que muestran en redes sociales. Una vez estaba en un viaje, estábamos en el gimnasio Fer y yo, y entra una influencer, puso su tripié, se grabó entrando, lo puso en la caminadora, hizo todo su trip, y tardó un mes en subir ese video con un audio de fondo del Ying y el Yang. Para mí fue de ‘eres una mentirosa ’", comentó la actriz.

Para Bárbara, este tipo de prácticas evidencian la presión por alcanzar fama inmediata y la importancia que muchos dan a la apariencia digital sobre la autenticidad. La actriz señaló que, aunque no mencionó nombres específicos, el mensaje era claro: la manipulación de la realidad por notoriedad está lejos de ser un comportamiento admirable.

Bárbara de Regil desata rumores de embarazo / IG: @barbaraderegil

¿Quién es la influencer fitness a la que criticó Bárbara de Regil, según especulaciones de usuarios?

El comentario de Bárbara de Reegil generó rápidamente una ola de especulaciones entre los internautas, quienes intentaron identificar a la influencer en cuestión. Aunque la actriz no dio nombres, las redes sociales se llenaron de conjeturas y rumores:



“Paola Zurita, hermana de Juanpa Zurita”,

“En primera normalicemos ya no decirles a influencers, son tiktokers y punto” y,

"¿Estará hablando de Marcela Mistral?”

No ha habido una respuesta concreta de Bárbara de Regil sobre las especulaciones que fans y seguidores han hecho en redes sociales, ni tampoco ha hecho más referencias a sus declaraciones.

¿Quién es Bárbara de Regil y qué contenido hace?

Bárbara de Regil Alfaro ha trabajado como actriz, empresaria e influencer enfocada en el fitness, y en los últimos años se ha convertido en una de las personalidades más comentadas del espectáculo mexicano, tanto por su trabajo en la televisión como por su constante actividad en redes sociales.

A los 16 años se convirtió en madre de Mar de Regil, quien con el paso del tiempo también logró posicionarse como creadora de contenido y figura pública.

Su debut en la televisión ocurrió en 2011 con la telenovela Bajo el alma, producción de TV Azteca. Más adelante formó parte de proyectos como:



Secretos de familia ,

, Así en el barrio como en el cielo y

y Rosario Tijeras, serie que representó un punto clave en su trayectoria profesional.

De manera paralela a su carrera como actriz, Bárbara de Regil desarrolló una fuerte presencia como influencer fitness. A través de sus plataformas digitales comparte rutinas de ejercicio, mensajes de motivación y recomendaciones de bienestar, impulsando un estilo de vida saludable, activo y basado en la disciplina.

