Conductora mexicana de noticias anuncia su embarazo, ¡a dos años de terminar su matrimonio de 10 años!

Una reconocida conductora de noticias sorprendió a sus seguidores al revelar que espera a su segundo hijo. Más allá de la noticia, lo impactante para muchos fue que apenas en 2024 anunció su divorcio, tras una década de matrimonio. Te damos los detalles.

El conductor puertorriqueño y su esposa despiden con triste mensaje a su otra gemela que también falleció. / Canva

¿Qué famosa conductora mexicana de noticias anunció su embarazo recientemente?

Michelle Galván, presentadora del noticiero Primer impacto, y también exconductora de Primero noticias, confirmó su embarazo en la portada de la revista People en Español, donde posó junto a su actual pareja, el corredor de bienes raíces cubanoamericano Andrés Asion.

El bebé será el primero fruto de esta relación y el segundo hijo para Galván, quien ya es madre de una niña, y la noticia llega en una nueva etapa personal para la periodista, quien en 2024 anunció su divorcio de Fernando Guajardo tras 10 años de matrimonio.

La revelación tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues la periodista había mantenido su relación con Asion con relativa discreción, enfocándose principalmente en su carrera.

Te puede interesar: Fernanda Urdapilleta muestra a su bebé, por primera vez; la pequeña reacciona de manera sorprendente: FOTO

Michelle Galván anuncia embarazo / IG: michellegalvantv y canva

¿Qué dijo la periodista Michelle Galván sobre su embarazo?

Durante la entrevista, la periodista Michelle Galván confesó que el embarazo no estaba en sus planes inmediatos. Sin embargo, aseguró que recibe esta noticia con emoción y en un momento en el que se siente plena tanto en lo personal como en lo profesional.

La verdad que este bebé es tan inesperado, pero tan deseado a la vez. Porque imagínate, es mi niño y viene a transformarnos la vida. Michelle Galván

El embarazo de la conductora también tomó por sorpresa a su pareja, quien confesó a la revista que siempre había tenido el deseo de ser padre. Por ello, aseguró que la noticia representa para él la realización de uno de sus mayores sueños: “ Me siento que estoy en una nube, la verdad es que he querido tener un hijo por mucho tiempo, y ha sido una felicidad increíble ”, dijo Asion.

Algo que generó sorpresa en sus seguidores, no solo fue la noticia de su embarazo, si no la forma en que conoció a su actual pareja, a dos años de firmar su divorcio. ¿Cómo fue?

Te puede interesar: ¡Dulce María anuncia que está embarazada por segunda vez! Con todo y baby bump da la noticia

La conductora Michelle Galván está embarazada / YT: MamásLatinas, IG: michellegalvantv y canva

¿Cómo conoció Michelle Galván a su actual pareja, luego de su divorcio?

Michelle Galván recordó que su historia con Asion comenzó muchos años antes de que surgiera una relación sentimental. Ambos se conocieron hace más de una década durante una celebración del 4 de julio, a la que ella asistió acompañada de su entonces esposo.

“ Fue la primera fiesta a la que fui del 4 de julio; no hice clic a primera vista con Andrés, yo hice amor a primera vista con su mamá ”, relató.

Con el paso de los años, sus caminos volvieron a cruzarse de forma inesperada. Tras el divorcio de Galván, ambos coincidieron en una galería de arte, un encuentro que terminaría marcando el inicio de su relación. En ese momento, la periodista decidió tomarse una fotografía con Asion y enviarla a algunos amigos en común. Fue ahí que la animaron a que salieran juntos. ¡Así comenzó su historia!

Tal vez te interese: Sara Corrales, tras revelar su embarazo, celebra fiesta de revelación de género y hace anuncio: ¿niño o niña?