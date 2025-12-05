Sara Corrales, tras revelar su embarazo, celebra fiesta de revelación de género y hace anuncio: ¿niño o niña?

La actriz colombiana Sara Corrales sorprendió a sus seguidores hace unos días, al anunciar que espera a su primer bebé. Ahora, Corrales y su esposo, Damián Pasquini, revelaron el género de su bebé en una impresionante fiesta que celebraron con amigos y familiares. ¿Es niño o niña?

Sara Corrales anuncia su embarazo a pocos meses de casados. / Redes sociales

¿Cómo anunció la actriz Sara Corrales su embarazo?

Sara Corrales, actriz del ‘El señor de los cielos’, sorprendió a sus seguidores al publicar en su cuenta oficial de Instagram un video donde anuncia su embarazo.

“ Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo ”, escribió Damián Pasquini, esposo de la actriz.

El material también captura el momento lleno de emoción en que la pareja recibe la noticia durante un chequeo médico en agosto. La actriz se muestra entre lágrimas de alegría, mientras su esposo, visiblemente conmovido, la toma de la mano y la besa.

Aunque en ese momento no sabían el género del bebé que esperan, Sara y su esposo aseguraron que están disfrutando este tiempo con amor y gratitud, concentrados en celebrar la noticia.

“ Estamos en la espera más dulce de nuestras vidas . Esta felicidad es tan inmensa que no podíamos guardarla solo para nosotros. Bebé, eres la señal más clara de que el amor crea vida, de que el universo escucha, de que cuando el alma desea algo de verdad, el tiempo perfecto existe ”, dijo Sara.

Sara Corrales detalló por qué continúa ejercitándose durante su embarazo y resaltó los beneficios físicos y emocionales del movimiento en esta etapa. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el género del bebé que espera Sara Corrales?

El momento más esperado llegó con la fiesta de revelación de género, donde Sara Corrales y Damián Pasquini anunciaron que su bebé será una niña . La actriz compartió fotos y videos en Instagram mostrando bombas de humo rosa y fuegos artificiales que marcaron el instante en que se descubrió el género y la bebé ya hasta tiene nombre.

La celebración estuvo acompañada de un tierno mensaje de Corrales dirigido a sus seguidores:

Gracias a nuestra familia, amigos y a cada uno de ustedes, mis seguidores, por acompañarnos con tanto cariño. Sus mensajes, su apoyo y su presencia hacen que este camino sea todavía más hermoso. Sara Corrales, vía redes sociales

La actriz destacó que compartir este momento con su comunidad fue una forma de involucrarlos en una etapa tan significativa de su vida, fortaleciendo el vínculo con quienes la siguen desde hace años.

Sara Corrales y Damián Pasquini revelan el género de su bebé / IG: saracorrales y canva

¿Quién es Damián Pasquini, esposo de la actriz Sara Corrales?

Damián Pasquini, esposo de Sara Corrales, es un empresario argentino que lleva casi 20 años viviendo en México y cuya trayectoria profesional se ha desarrollado fuera del ámbito del espectáculo.

A sus alrededor de 43 años, ha logrado consolidarse como un ejecutivo reconocido, ocupando puestos de liderazgo en dos destacadas empresas: es socio y CEO de Azzgency LATAM, consultora enfocada en Amazon, y socio director de GrupoMap, una firma de marketing promocional con más de cuatro décadas de experiencia.

En sus redes sociales suele alternar contenido de su actividad profesional con momentos de su vida personal, especialmente aquellos que comparte con Sara Corrales, con quien lleva un estilo de vida dinámico y estrechamente relacionado con el mundo fitness.

La historia de la pareja comenzó en México, después de un encuentro organizado por amigos mutuos. Su relación avanzó con rapidez: se comprometieron en octubre de 2024, tras nueve meses de noviazgo, y en agosto de 2025 celebraron su boda en Medellín, primero en una ceremonia civil y luego en una religiosa.

