Muere inesperadamente actor de El señor de los cielos y fans se conmocionan: ¿qué pasó?

La televisión mexicana está de luto. Este 21 de noviembre se confirmó la inesperada muerte de un actor que participó en El señor de los cielos. La noticia fue difundida por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México) y más tarde por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), quienes enviaron mensajes de condolencia a su familia.

Mira: Famoso influencer es asesinado a tiros en plena calle: filtran el video del ataque

Muere actor / Redes sociales

¿Qué actor de ‘El señor de los cielos’ murió hoy, 21 de noviembre de 2025?

El actor que murió este 21 de noviembre de 2025 fue Xavier Del Valle, reconocido por su participación en El señor de los cielos, la exitosa serie de Telemundo que conquistó a millones de espectadores en México y Estados Unidos. Su talento y presencia en pantalla lo convirtieron en uno de los rostros más queridos dentro del mundo del espectáculo.

Además de su papel en El señor de los cielos, Xavier Del Valle dejó una huella importante en la televisión mexicana con múltiples apariciones en telenovelas y proyectos dramáticos. Su trayectoria artística lo posicionó como un actor versátil y respetado, capaz de dar vida a personajes memorables que marcaron a toda una generación.

Lee: Jeni de la Vega, exnovia de Eleazar Gómez, de luto tras la muerte de su padre: “Hay mucho dolor en mi corazón”

Xavier Del Valle,



¿Cómo se confirmó la muerte del actor Xavier Del Valle, actor de El señor de los cielos?

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales de la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI México), quienes publicaron un mensaje breve pero contundente:

“A sus familiares y amigos mandamos nuestras más sentidas condolencias de parte del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la ANDI. ¡Descanse en paz!”. Asociación Nacional de Intérpretes

Horas más tarde, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) también se pronunció en X (antes Twitter):

Asociación Nacional de Intérpretes “La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Luis Xavier del Valle Muñoz, miembro activo de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”.

¿De qué murió Xavier Del Valle y quién fue?

Hasta el momento, ni la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) ni la Asociación Nacional de Actores (ANDA) han revelado la causa oficial de la muerte del actor Xavier Del Valle.

El hermetismo en torno a su fallecimiento ha generado un sinfín de especulaciones en redes sociales, donde los seguidores no dejan de preguntarse qué pudo haber ocurrido. Algunos medios señalan que podría tratarse de un problema de salud, pero nada ha sido confirmado.

Xavier Del Valle, cuyo nombre completo era Luis Xavier del Valle Muñoz, fue un actor mexicano con una presencia constante en la televisión y las series nacionales.

A lo largo de su trayectoria participó en producciones destacadas como El Señor de los Cielos, donde obtuvo gran reconocimiento del público, además de aparecer en series como Infames y Ahora que no estás. También formó parte de proyectos televisivos como Capadocia, El octavo mandamiento, Secretos de vecindad, Señora acero, Rutas de la vida y Cada quien su santo, consolidándose como un actor versátil y de amplio rango interpretativo.