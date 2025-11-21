Jeni de la Vega, exnovia de Eleazar Gómez, de luto tras la muerte de su padre: “Hay mucho dolor en mi corazón”

Jeni de la Vega, exnovia del polémico actor Eleazar Gómez, lanzó un mensaje que parecía de despedida hace unas horas. Ante esto, una fuente cercana a TVNotas reveló el motivo por el que la cantante compartió dicha historia: la muerte de su padre, el señor Anatolio de la Vega Rodríguez. En TVNotas te contamos la causa.

¿De qué murió el padre de la cantante Jeni de la Vega?

Un preocupante mensaje fue compartido por la cantante Jeni de la Vega, ex de Peso Pluma y Eleazar Gómez, en las últimas horas. Además de los agradecimientos a amigos y personas cercanas a ellas, De la Vega mostraba arrepentimiento:

Hay momentos en que la vida te pega tan fuerte, que a veces uno comete el error de cuestionar a Dios y no para de hacerte la misma pregunta una y otra vez, ¿y si hubiera?, ¿y si las cosas pudieran ser diferentes?, ¿y si pude haber hecho más? Preguntas que no sabe la respuesta, la vida cambia en un cerrar y abrir de ojos, amemos sin miedo a nada. Hoy estamos, mañana no sabemos. Jeni de la Vega, vía redes sociales

Aunque la propia cantante no ahondó en las razones de dicho mensaje, una fuente cercana a TVNotas contó que su padre, el señor Anatolio de la Vega Rodríguez, falleció debido a un infarto que sufrió .

Aún tras el difícil momento, Jeni aseguró en el mismo mensaje en su cuenta oficial de Instagram, que regresaría más fuerte que nunca.

Actualmente no hay mucha información acerca de la profesión u ocupación del señor De la Vega, pues la también conductora siempre tuvo su vida familiar, lejos del ojo público.

¿Quién es Jeni de la Vega, cantante que sufrió la muerte de su padre?

Jeni de la Vega, cuyo nombre verdadero es Karla Jenifer de la Vega, es una conductora, modelo e influencer mexicana, nacida el 11 de octubre de 1993.

Saltó a la fama tras unirse al programa de TV Azteca Enamorándonos, uno de los realities más populares del país. Su carácter carismático, su manera frontal de expresarse y su imagen distintiva hicieron que sobresaliera entre los demás participantes y que construyera rápidamente una comunidad fiel de seguidores.

En el ámbito personal, su vida amorosa ha sido tema frecuente en medios de comunicación, especialmente por sus relaciones con figuras conocidas como el cantante Peso Pluma y el actor Eleazar Gómez, con quien mantuvo un romance ampliamente comentado por la prensa.

En plataformas digitales, Jeni ha logrado consolidarse como una destacada influencer, compartiendo contenido sobre moda, viajes, estilo de vida y entretenimiento, alcanzando una audiencia de millones de seguidores en sus distintas redes sociales.

