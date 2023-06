Jeni De la Vega acusa de “Inmaduro e infantil” a Peso Pluma, tras eliminar sus escenas del video ‘La bebé'

Jeni de la Vega comentó que le sorprende que no haya recortado a otra persona de los videos que graba de sus canciones Peso Pluma.

Jeni de la Vega y Peso Pluma protagonizaron un tórrido romance a principios de año, que desafortunadamente no prosperó y tras su ruptura, el cantante de corridos tumbados recortó las escenas donde él la invitó a participar en el video titulado La bebé que se estrenó en abril.

Platicamos con Jeni y nos dijo que le sorprendió al enterarse de que las escenas que grabó junto a Peso Pluma fueron recortadas e incluso le mandó un mensajito a la actual pareja de su ex, Dania Méndez.

“A poco recortó a alguien más de sus videos (ríe). La verdad sí me sorprendió, pero bueno, él es libre de hacer lo que quiera y estar con quien quiera, pero también espero que no la borre de ningún video. Son temas que sinceramente ya no me interesan. Lo que haga o deje de hacer en su carrera son temas que no me interesa hablar”.

Este sería el video en el que aparecería Jeni de la Vega

Al insistirle si le dolió que la hay sacado del videoclip, la guapa modelo señaló: “No que me haya dolido, pero sí lo tomé como una ofensa. Porque al fin de cuentas era trabajo y sí se me hizo mala onda, pero cada quién”.

-Al cuestionarla sí le gustaría reclamarle, la influencer comentó: “Pues sí, uno invierte tiempo, dinero y esfuerzo, pero reclamarle, no soy ese tipo de personas. Él sabe por qué lo hizo y tampoco es un tema que a mí me tenga con la duda o incertidumbre de saber por qué me quitó”.

Peso Pluma habría invitado a Jeni de la Vega ser parte de su video / Cortesis de la artista

Al querer saber sí esa acción de sacarla del video es como venganza por ya no querer estar con él, Jeni indicó: “Puede ser que no venganza, pero su forma de pensar es como ‘si ya no hay nada entre nosotros, tampoco te quiero en el video’. Se me hace algo no coherente, pero si ya al final no está la persona en tu vida, a la mejor, ya para qué la saco en mi video”.

Al preguntarle si ese comportamiento se le hace infantil o inmaduro Jeni mencionó: “Pues sí, pero la verdad no hay que mezclar las cosas. Al final se me hace algo no tan maduro de su parte”, finalizó.