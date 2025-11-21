Actriz mexicana de telenovelas revela entre lágrimas su embarazo de un bebé “arcoíris": ¿De quién se trata?

Una querida actriz mexicana, reconocida por su participación en telenovelas como Imperio de mentiras, Caer en tentación y Ringo, conmovió a sus seguidores al anunciar la llegada de su bebé arcoíris, término que se utiliza para describir al bebé que nace después de una pérdida gestacional. A través de una serie de publicaciones en Instagram, la intérprete compartió los momentos más íntimos y emotivos de esta nueva etapa en su vida. ¿Quién es?

¿Qué famosa actriz mexicana anunció la llegada de su bebé “arcoíris” recientemente?

Fue el 14 de noviembre cuando Luz Ramos, famosa actriz mexicana, sorprendió a sus seguidores con un video en el que aparece de espaldas junto a su pareja. En la grabación, ambos se colocan gorras en las que se leen mom y dad (mamá y papá) mientras sobre la imagen aparece el mensaje: “ Baby is coming 2026 (bebé viene en 2026). La escena se convirtió en un instante viral entre los fanáticos de la actriz.

Junto al video, Ramos escribió un mensaje en el que reveló lo difícil que había sido para ella creer que este sueño finalmente se estaba haciendo realidad:

Muchas veces vi tan lejano este momento… incluso teniendo el positivo en mi mano. (...) Ya quiero tenerte en mis brazos. Luz Ramos vía Instagram

El mensaje pronto se llenó de miles de reacciones y comentarios, celebrando el milagro que llega a su vida tras una etapa marcada por la pérdida. Algunos de los famosos que se dieron cita en los comentarios fueron:



¿Cuándo perdió la actriz Luz Ramos a su bebé?

El anuncio del embarazo de la actriz Luz Ramos llegó con un mensaje adicional, dentro del texto compartido por ella apenas el 18 de noviembre en sus redes sociales, resalta el hashtag #bebéarcoíris.

Este concepto hace referencia a que en algún momento ella ya tuvo la pérdida de un bebé que estaba en gestación. No se sabe el momento exacto en el que la actriz tuvo el triste suceso, pero una publicación de enero de este año menciona una segunda pérdida.

El anuncio de su embarazo “arcoíris” lo compartió junto a su esposo, Osvaldo Vargas, que aunque no hay mucha información de él, fue la propia Luz la que aseguró en un encuentro con la prensa hace unos años, que es Químico de profesión.

¿Quién es Luz Ramos, actriz que anunció la llegada de su bebé “arcoíris”?

La infancia de la actriz Luz Ramos estuvo llena de retos: fue a TVNotas que contó que su padre enfrentaba problemas de alcoholismo, mientras que su madre atravesó periodos de depresión que incluyeron varios intentos de hacerse daño.

Luz Ramos inició su preparación artística en el CEA, una de las escuelas de actuación más prestigiosas del país. Su primera aparición en televisión ocurrió en 2008, cuando participó en un capítulo de La rosa de Guadalupe. Más tarde formó parte de otras producciones como Los héroes del norte y Secretos de vecindad.

A lo largo de su trayectoria, ha dado vida a una amplia variedad de personajes en la pantalla chica. Entre las telenovelas más destacadas se encuentran:



Su nombre era Dolores, la Jenn que yo conocí .

. Caer en tentación .

. Imperio de mentiras .

. Ringo .

. Preso No. 1 .

. Hasta que te conocí .

. En tiempos recientes, también ha sido parte de El amor no tiene receta.

