¡Brandon Peniche celebra la llegada de su bebé arcoíris junto a Kristal Cid y comparte tierna foto!

¡La familia Peniche está de fiesta! Brandon Peniche sorprendió a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su bebé arcoíris, un momento lleno de emoción y esperanza después de una etapa complicada. La noticia llegó acompañada de una imagen que derritió corazones en redes sociales.

Mira: Brandon Peniche y Kris Cid: Tras anunciar su embarazo, se ven envueltos en un tiroteo en Nueva York: VIDEO

Brandon Peniche y Kris Cid / IG: @penichebrandon

¿Cómo anunció Brandon Peniche el nacimiento de su bebé arcoíris?

Brandon Peniche, protagonista de La historia de Juana, compartió en Instagram la llegada de su tercera hija junto a Kristal Cid, con quien está casado desde 2016. El actor publicó una tierna fotografía en blanco y negro con las manitas de su bebé y escribió un mensaje cargado de amor:

“Bienvenida al mundo, amor mío. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma” Brandon Peniche

La pareja también reveló que este nacimiento tiene un significado especial, pues llega después de una pérdida que marcó sus vidas. En redes, los fans no tardaron en enviar mensajes de cariño y felicitaciones por este nuevo capítulo familiar.

¿Por qué el bebé de Brandon Peniche y Kristal Cid se considera un bebé arcoíris?

El término “bebé arcoíris” se utiliza para describir a los hijos que nacen después de una pérdida gestacional o neonatal, simbolizando esperanza tras la tormenta. En este caso, Brandon Peniche y Kristal Cid compartieron que su hija llegó después de un momento muy doloroso.

“Mi bebé arcoíris... llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día” Brandon Peniche

Este mensaje conmovió a miles de seguidores, quienes destacaron la fortaleza y el amor que ambos han demostrado frente a la adversidad.

Mira: Brandon Peniche y Camila Valero protagonizan Juana la virgen en Televisa

¿Qué pasó con el embarazo anterior de Brandon Peniche y Kristal Cid?

En octubre de 2023, Kristal Cid reveló ante la prensa que habían perdido un bebé:

“Cuando fuimos al ultrasonido parecía que las cosas iban bien, pero había algo que no le gustaba al doctor... dejamos que siguiera su curso natural. Pero a las ocho o nueve semanas, pues no… no se quedó más conmigo”, confesó.

Tras esa experiencia, la pareja incluso había decidido no buscar más hijos: “Ahí fue cuando decidimos que definitivamente no estábamos buscando ser papás y ya, Brandon se operó”, explicó Kristal. Sin embargo, la vida les tenía preparada una sorpresa que hoy celebran con alegría.

Mira: Brandon Peniche revela que tuvo un romance con Esmeralda Pimentel

¿Cuántos hijos tiene Brandon Peniche y Kristal Cid actualmente?

Con la llegada de su bebé arcoíris, la familia Peniche ahora está conformada por cinco integrantes. Antes de este nacimiento, el actor y su esposa ya eran padres de dos pequeños: uno nacido en 2018 y otro en 2020.

En su anuncio, Brandon Peniche compartió imágenes donde se ve a sus hijos mayores posando con un mameluco blanco, mientras él y Kristal aparecen sonrientes tocando la pancita.

“Con el corazón lleno de amor e ilusión, compartimos la noticia más especial: ¡Esperamos a nuestro bebé #3!”, escribió el hijo de Arturo Peniche en redes sociales.