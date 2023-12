Brandon Peniche y Camila Valero protagonizan Juana la virgen en Televisa

Este diciembre se llevó a cabo el claquetazo oficial de las grabaciones de la nueva historia de Televisa, en la que parte del elenco y el productor, Patricio Wills, estuvieron presentes. Esta historia se estrenará en enero de 2024.

Este melodrama marca el debut en telenovelas de Camila Valero, nieta de Sylvia Pasquel. “Estoy muy contenta con el personaje, con el proyecto, y qué mejor que hacer mi primera telenovela”, dijo.

Para la actriz es un gran reto seguir con el legado familiar. “Es una gran responsabilidad. Creo que es algo que la acompaña y le da mucha fuerza”.

Por su parte, Brandon Peniche comentó sobre este proyecto. “Se llama Gabriel. Es dueño de la cervecera más importante a nivel Latinoamérica. Tiene un sueño que le cuesta trabajo encontrar y por circunstancias de la vida conoce a una persona que hará que su vida cambie que es Juana”.

El actor cierra con mucho trabajo este 2024. “Este año laboralmente hablando fue mi mejor año y en lo familiar también. Estoy muy bien con mi esposa Kristal y con mis hijos”.

Por su parte, Cynthia Klitbo comentó sobre su participación en este proyecto. “Estoy muy contenta. Soy la mamá de Juana, la abuela de Grettell Valdez y Camila Valero. Todo muy bien”.

Respecto a su salud mencionó que tiene cuidados en su alimentación, pues recordemos que fue hospitalizada por problemas en el intestino.

“Con comida especial, aquí en la producción me dan mi comida especial. No puedo comer harinas. No puedo comer azúcar. Ya no puedo comer jamás lácteos. Yo, feliz porque ya enflaqué, aunque confieso que me porto mal para darme uno que otro gustito”, dijo Klitbo.

¿De qué se trata Juana la virgen?

Recordemos que este es el refrito de la versión venezolana que se hizo hace 21 años. Es una historia original de la escritora Perla Farias. Este melodrama trata de una joven que a sus 17 años no ha tenido suerte en el amor, pero un día comenzó a tener algunos síntomas y al ser revisada por un doctor, le da una noticia que le cambió la vida.

Quedó embarazada gracias a un tratamiento de fertilidad, debido a un error del ginecólogo quien confundió los expedientes. Y ahora Juana espera un hijo de un hombre llamado Mauricio de la Vega.

Juana lucha con dos situaciones uno, el desprecio de la gente, y dos, el fanatismo de las personas que creen que podría ser la reencarnación de la Virgen María. Mauricio al enterarse de que Juana está esperando un hijo suyo, la busca por todos lados, hasta que los dos se encuentran.

Esta historia también se llevó a la pantalla chica en formato de serie para el público latino en Estados Unidos. Se llama Jane, the virgin y se desarrolla en Los Ángeles, California. Se estrenó en 2014 y su último capítulo fue en 2019, período en el que acumuló 100 episodios. La protagonista, Jane Villanueva es estelarizada por Gina Rodríguez, quien en 2014 ganó un Globo de oro como mejor actriz de serie de televisión por este papel. La serie está disponible en Netflix.

