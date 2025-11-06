¡Juan Osorio y Eva Daniela podrían ser papás pronto!: “Nos gusta dar la sorpresa”

¿Ya viene el bebé? A solo un mes de casarse, Juan Osorio y Eva Daniela encendieron las alarmas al hablar de su deseo de convertirse en padres. Aunque no lo confirman, sus palabras dejaron claro que la idea los emociona y no descartan que la cigüeña llegue pronto. Esto fue lo que dijeron.

¿Ya viene el primer bebé de Juan Osorio y Eva Daniela?

El productor de telenovelas Juan Osorio, de 67 años, volvió a ser tema de conversación tras confesar que no descarta convertirse nuevamente en padre junto a su esposa Eva Daniela, de 29 años. En entrevista para una revista de circulación nacional, Osorio fue claro:

“Se ha platicado. A mi mujer eso le fascina y está encantada con la idea. Yo creo que, si Dios nos da licencia y podemos, sí, ¿por qué no?”, Juan Osorio

La declaración encendió las redes, donde muchos se preguntan si la pareja ya está en planes de agrandar la familia. Aunque el tema no es una prioridad inmediata, ambos coinciden en que la posibilidad está sobre la mesa. Eva Daniela también compartió su ilusión:

“Juan está muy feliz. Somos reservados porque nos gusta dar la sorpresa, pero sí queremos bebés. Mientras tanto, nuestro perrito Cochecito de coco es nuestro consentido”. Eva Daniela

La diferencia de edad entre ellos, 38 años, ha sido motivo de críticas, pero la pareja insiste en que su relación se basa en el respeto, la admiración y la complicidad.

¿Cómo es la relación entre Juan Osorio y Eva Daniela fuera de los reflectores a un mes de casados?

Desde que se casaron, Juan Osorio y Eva Daniela han mostrado una conexión sólida. El productor de “Amanecer” no escatima en halagos hacia su esposa:

Estoy felizmente casado con una mujer que adoro, admiro y respeto. Le doy gracias a Dios por permitirme compartir mi vida con ella”. Juan Osorio

La actriz, por su parte, ha defendido su relación ante los comentarios negativos, asegurando que la diferencia generacional no ha sido un obstáculo. “Es como escribir nuestra historia desde cero”, dijo Eva Daniela, dejando claro que su vínculo con Osorio es auténtico y fuerte.

Ambos han compartido momentos juntos en redes sociales y eventos públicos, mostrando una faceta más íntima y cotidiana de su vida en pareja. La luna de miel aún está pendiente, y podría realizarse en un crucero, según adelantó la actriz.

¿Quién es Eva Daniela, la joven esposa de Juan Osorio?

Eva Daniela es una actriz mexicana originaria de León, Guanajuato, nacida el 28 de enero de 1995. A sus 30 años, ha comenzado a consolidar su carrera en la televisión, destacando en producciones como:



Los Miserables

¿Qué le pasa a mi familia? y

El último rey: el hijo del pueblo, donde interpretó a Isabel Soto.

Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y también ha trabajado como productora asociada, colaborando incluso con Juan Osorio en la obra Aventurera. Su talento y carisma la han llevado a participar en desfiles de moda internacionales, como el de París en 2024.

La historia de amor entre Eva Daniela y Juan Osorio comenzó en 2021, cuando coincidieron en un proyecto televisivo. Desde entonces, su relación ha sido objeto de atención mediática, principalmente por los 38 años de diferencia entre ellos. Sin embargo, la actriz ha defendido su romance con firmeza, asegurando que encontró en Osorio al hombre de sus sueños: “Me procura, me respeta, lo admiro y nos amamos mucho”, declaró en entrevista. La pareja se casó en octubre de 2025 en una ceremonia íntima en Guanajuato, rodeados de amigos, familiares y figuras del espectáculo.