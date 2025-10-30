¿Niurka a la cárcel? Juan Osorio y su esposa, Eva Daniela, podrían demandarla, revelan: “Hay una advertencia”

Pese a que ya han pasado varios años desde su ruptura, Niurka Marcos y Juan Osorio siguen dando de qué hablar. Y es que ahora ha trascendido que la llamada ‘Mujer escándalo’ podría enfrentar una demanda millonaria por parte del productor y su nueva esposa, Eva Daniela.

Juan Osorio y Eva Daniela / Redes sociales

No te pierdas: Silvia Navarro protagonizará el remake de la telenovela Amor en custodia en 2026: elenco y fecha de estreno

¿Qué está pasando entre Juan Osorio y Niurka Marcos?

Hace algunas semanas, Niurka Marcos sorprendió a todos al confesar que ya no podía hablar de Juan Osorio y Eva Daniela, pues estos le habían mandado una “amenaza legal” tras salir de ‘La casa de los famosos All-stars’. La ‘Emperadora’ se dijo muy molesta por esto, ya que considera tener la libertad de contar sus vivencias.

Ahora, durante la transmisión más reciente de ‘Todo para la mujer’, la abogada del productor y su esposa ahonda en este asunto y explica que ya existen medidas que protegen a sus representados. La lic. Daniela Lucio Espino afirmó que sus clientes están hartos de que la actriz los “difame”.

Abogada de Juan Osorio y Eva Daniela “Se han hecho declaraciones desde hace mucho tiempo en contra de mis representados. El tema aquí es que se le notificó. El tema específico es que mi equipo ha monitoreado que ha hecho varias declaraciones que afectan la integridad y el derecho a la imagen de mis representados. Son difamaciones la mayoría de sus declaraciones. Son mentiras”

La abogada mencionó tener evidencias de todo lo dicho por Niurka contra sus clientes y que caen en el delito de “daño moral”, el cual se “cuantifica en millones de pesos”.

“Hay que aclarar algo. Sí hay una medida de protección. Incluso, en el caso de Eva Daniela y también incluso del señor Juan Osorio, específicamente de violencia de género. O sea, ella (Niurka), al hacer las declaraciones, está violentando y afectando. Sí, jurídicamente, ya se interpuso una medida de protección y se le notificó. Ella lo maneja como amenaza, pero no, es una advertencia legal”, puntualizó.

Te recomendamos: Juan Osorio se casa con Eva Daniela en una boda de lujo: fuegos artificiales ¡y hasta la Sonora Santanera!

¿Niurka Marcos tendrá que pagar a Juan Osorio y Eva Daniela por “difamarlos”?

La abogada de Juan Osorio y Eva Daniela, su esposa, resaltó que Niurka ha seguido haciendo declaraciones sobre sus representados, algo que no tiene permitido, pues podrían demandarla por “daño moral” y “difamación”.

“Va en una materia civil, respecto al daño moral, específicamente, que se puede cuantificar en 20 millones de pesos. Otra en materia penal por la violencia de género. Por eso se le mandó la carta de advertencia. Sin embargo, hemos seguido monitoreando todas las declaraciones y ha seguido siendo insistente y un poco en sentido de mofa. Se puede proceder para que se le sancione con una multa”, puntualizó.

Para finalizar con el asunto, la licenciada reiteró que, si Niurka insiste incluso en “hacer alusión al tema”, su situación legal podría complicarse: “Seguimos monitoreando y tenemos evidencias para así tener más pruebas para que sí se pueda sancionar”, concluyó.

Hasta el momento, Niurka no ha hecho más comentarios sobre este asunto. No obstante, en su momento dijo que hasta se había “disculpado” con la abogada por “hablar mal” de Juan Osorio.

“Como yo no tengo ningún tipo de pesar en mi vida y soy una mujer muy feliz, estable, he criado grandes hijos, estoy muy enamorada y no lo necesito, le respondí literalmente: ‘Licenciada, ok, entiendo su advertencia, prometo no mencionar nunca más, ni para bien, ni para mal, el nombre del señor. De antemano, una disculpa’”, declaró.

Juan Osorio y Eva Daniela / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Juan Osorio y Niurka?

Juan Osorio y Niurka se conocieron en los años 90. En aquel entonces, él era un reconocido productor de telenovelas y ella comenzaba a destacarse como actriz y bailarina. Se enamoraron durante las grabaciones de ‘Vivo por Elena’.

Se casaron en 1998 y, en 2002, nació su primer y único hijo, Emilio Osorio, quien actualmente se desempeña como actor y cantante. Se divorciaron en 2003, luego de que ella le fuera infiel con Bobby Larios.

Juan Osorio declaró que ser traicionado le causó mucho sufrimiento, pero que había aprendido a perdonar a Niurka. Hasta hace algunos años, llevaban una relación cordial. Las cosas cambiaron cuando ella aseguró, entre otras cosas, que el productor la humilló diciéndole que, tras el nacimiento de su hijo, “ya no le servía como artista”.

Mira: Emireth Rivera, ex de Juan Osorio, reacciona a la boda del productor y destapa todo sobre su pleito legal