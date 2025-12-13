¿Emilio Osorio estrenaría romance? Niurka revela que está conquistando a una “chica bien” ¿Quién es?

Hace poco, Emilio Osorio explicó las razones por las que no volvería con Leslie Gallardo. Ahora surge otro motivo que confirma que la reconciliación no está en sus planes: Niurka reveló que su hijo ya le puso los ojos a otra chica.

¿Qué dijo Niurka sobre la nueva novia de Emilio Osorio?

Fue en “De primera mano”, donde Niurka reveló en una entrevista que Emilio Osorio sigue soltero, pero tiene en la mira su próximo romance. La vedette reveló lo bien que se lleva con sus nueras y soltó que su hijo ya está en proceso de comenzar una nueva relación siempre y cuando logre convencer al papá.

“Emilio anda detrás de los huesos de una, pero está en proceso, se está portando bien. Está haciendo su labor porque la niña es una hija de casa, está haciendo su labor de convencimiento, porque el papá es de esos papás de miedo”, comento Niurka.

Mira: Leslie Gallardo le reclamó a conductora de “Venga la alegría” por su ruptura con Emilio Osorio, aseguran

¿A quién quiere conquistar Emilio Osorio?

Aunque los conductores de “De primera mano” intentaron sacarle la sopa a Niurka, la cubana no soltó prenda ni reveló la identidad de la joven.

Hace unos meses se le relacionó con Valeria Santaella, actriz e hija de Sergio Sendel, con quien Emilio trabajo en el telenovela “Amanecer” siendo pareja.

Pero tanto Valeria como Emilio Osorio han desmentido estos rumores por lo cual se desconoce realmente quién sería la chica que habría conquistado al hijo de Niurka y Juan Osorio.

Mira: Leslie Gallardo revela que superó a Emilio Osorio con terapia alucinógena y guía chamánica en Chapultepec

Aunque la relación del productor Juan Osorio y la actriz y cantante Niurka, terminó en 2003 tras cinco años de matrimonio, hoy se llevan bien por su hijo. / Archivo

¿Por qué Emilio Osorio y Leslie Gallardo terminaron?

Leslie Gallardo y Emilio Osorio terminaron en mayo de 2025 por decisión mutua, sin infidelidades, tras sentir que su ciclo había concluido. Ambos mencionaron que priorizarían su bienestar emocional y mantendrían una buena relación con sus familias, aunque no planean retomar el noviazgo.

A pesar de que surgieron rumores de presunta infidelidad, en programas como “La caminera” de Exa FM. Leslie Gallardo fue cuestionada por Tania Rincón sobre su reciente ruptura con Emilio Osorio, con quien mantuvo una relación de un año y medio.

“Nada, hermana. En realidad, la vida es movimiento. Los ciclos terminan. Emilio es una persona que me enseñó muchas cosas. Aprendí mucho con él. Fue un ciclo hermoso. No tengo absolutamente nada en contra de él”, declaró Leslie Gallardo.

Agregó que la decisión de separarse fue difícil y mutua: “A los dos nos costó tomar la decisión. Fue mutuo. Al final, había muchas cosas con las que no nos sentíamos cómodos. Creo que, gracias a él, descubrí cosas de mí que no sabía que tenía”.

Mira: ¿Emilio Osorio y Leslie Gallardo terminaron por infidelidad?: Él se deja ver muy bien acompañado por cantante