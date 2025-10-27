Emilio Osorio es captado viendo a Leslie Gallardo, su ex, en plena obra de teatro; ella le hace seña, ¿rencor?

Emilio Osorio sorprendió al estar presente como asistente en Cabaret, la obra de teatro en la que participa Leslie Gallardo, su exnovia, ¿podría haber una posible reconciliación? Ambos mantuvieron una relación muy estable durante año y medio, por lo que su separación tomó por sorpresa a familiares, amigos y seguidores.

Tras meses separados, Emilio Osorio y Leslie Gallardo coincidieron en el teatro y un gesto de ella hacia él. / Foto: Redes sociales

¿Cómo reaccionó Emilio Osorio actuación de Leslie Gallardo en la obra Zafira, el alma del cabaret?

Emilio Osorio asistió a la obra de teatro Zafira, el alma del cabaret, protagonizada por su mamá, Niurka, en la que se narra la historia de un cabaret al borde del cierre tras un suceso misterioso que involucra a su dueña, Zafira.

Las vedettes del lugar deciden unirse para salvarlo y se embarcan en una misión llena de música, seducción y momentos que involucran a los invitados de la noche. Entre ellas, Leslie Gallardo, exparticipante de Acapulco shore, interpreta a Jade y se roba las miradas con su característico vestuario anaranjado adornado con diamantes.

Leslie Gallardo derrochó seguridad y brillo en Zafira, el alma del cabaret, mientras Emilio Osorio la veía desde su asiento. / Foto: Redes sociales

A través de redes sociales se difundió un video en el que se ve a Emilio Osorio observando y aplaudiendo mientras Leslie Gallardo realiza su presentación. Al terminar, la actriz le hizo una seña diciendo “No” al exparticipante de La casa de los famosos México 2023, quien respondió con una sonrisa antes de que ella saliera del escenario.

Emilio Osorio sorprendió al aparecer en la obra donde actúa su ex Leslie Gallardo, lo más sorprendente fue la seña de la exacapulco Shore. / Foto: Redes sociales

¿Leslie Gallardo y Emilio Osorio terminaron por infidelidad?

Después de meses de su ruptura, comenzaron a circular diversos rumores sobre una supuesta infidelidad entre Emilio Osorio y Leslie Gallardo, aunque eso no se confirmó.

En entrevista para TVNotas, la influencer fue cuestionada sobre su estado sentimental tras la separación. Leslie aseguró estar “enamorada” de sí misma y comentó que no está buscando el amor, ya que ahora está enfocada en despegar su carrera artística.

Al mismo tiempo, Gallardo mencionó qué tipo de pareja le gustaría tener en el futuro: un hombre que “hiciera ejercicio” y “no le pusiera tanto los cuernos”. Aunque esta declaración podría interpretarse como una referencia a su relación con el hijo de Niruka y Juan Osorio, la joven aclaró que no hablaba de su relación pasada y explicó que, a lo largo de su vida, ha tenido varias parejas que le fueron infieles.

“A mí lo que me importa es un hombre que haga ejercicio… lo que pide cualquier persona, simplemente que no me pongan tanto el cuerno, y no lo digo por mi relación pasada. Ustedes creen que solo he tenido un novio. Yo he sido noviera. He tenido más novios, me han puesto el cuerno, no significa que mi relación pasada sea así”, declaró Leslie, dejando claro que sus comentarios responden a experiencias personales anteriores y no a su historia con Emilio Osorio.

¿Cómo fue la relación entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

La historia de amor entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio comenzó en 2023, poco después de que el actor puso fin a su relación con Karol Sevilla.

Con el paso de los meses, su cercanía se hizo más evidente, y fue a inicios de 2024 cuando ambos decidieron hacer público su noviazgo. En redes sociales y durante diversos eventos, compartían momentos de su vida juntos, desde viajes, trabajo, hasta cómo era su vida detrás de la puerta del hogar, lo que los convirtió en una de las parejas más comentadas entre el público joven.

Niurka Marcos, madre de Emilio, y Romina Marcos, hermana del cantante, también mostró en varias ocasiones su aprecio por Leslie, destacando la buena relación que mantenían. Sin embargo, en abril de 2025 comenzaron las especulaciones sobre una posible separación, luego de que los seguidores notaran que ambos habían eliminado fotografías en las que aparecían juntos.

Leslie Gallardo y Emilio Osorio / Instagram: @_lesliegallardo

Fue a finales de mayo cuando los rumores se confirmaron. Leslie Gallardo publicó un comunicado en el que habló sobre el cierre de su relación con el actor:

“El día de hoy por este medio abro mi corazón para compartirles que desde hace un tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin, marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable y una familia que me dio y sigue dándome mucho apoyo y amor. Agradezco lo vivido, el amor entregado y todo lo que fue, con respeto y sin arrepentimientos”, informó.

Aunque no ofreció detalles sobre las razones de la separación, Leslie subrayó que la relación concluyó en buenos términos y pidió privacidad y respeto ante la situación.

