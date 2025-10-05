¿Emilio Osorio terminó con Leslie Gallardo por una infidelidad? Ella dice: “Que no me pongan tanto el cuerno”

Han pasado varios meses desde que Leslie Gallardo y Emilio Osorio anunciaron el fin de su relación. Si bien ambos han dicho que todo culminó de buena manera, cada cierto tiempo resurgen rumores de que él le fue infiel. A raíz de esto, la influencer decidió dar una respuesta contundente, ¿qué dijo?

¿Emilio Osorio le fue infiel a Leslie Gallardo?

En entrevista para TVNotas, Leslie Gallardo fue cuestionada sobre su estado sentimental tras la ruptura con Emilio Osorio. La influencer, muy a su estilo, aseguró estar muy bien y “enamorada” de sí misma.

Aunque aseguró que no está buscando el amor, ya que ahora solo está enfocada en despegar su carrera artística, resaltó que le gustaría estar con un hombre que “hiciera ejercicio” y “no le pusiera tanto los cuernos”.

Si bien esta respuesta pudo haber sido interpretada como una prueba de que Emilio sí la engañó y por eso terminaron, la joven rápidamente dejó claro que no se refería a su relación anterior. Mencionó que, a lo largo de su vida, ha tenido muchas parejas que, desgraciadamente, le han sido infieles.

Leslie Gallardo “A mí lo que me importa es un hombre que haga ejercicio… lo que pide cualquier persona, simplemente que no me pongan tanto el cuerno, y no lo digo por mi relación pasada. Ustedes creen que solo he tenido un novio. Yo he sido noviera. He tenido más novios, me han puesto el cuerno, no significa que mi relación pasada sea así”

¿Leslie Gallardo no soporta a Emilio Osorio?

Durante la conversación, Leslie Gallardo dejó claro que no tiene problemas con Emilio Osorio o con su madre, Niurka. Sin embargo, se dijo muy cansada de que siempre le pregunten sobre el mismo tema.

Debido a esto, expresó que será la última vez que hable sobre algo relacionado con una supuesta infidelidad de su exnovio, ya que ahora está en otra etapa de su vida y quiere disfrutarla al máximo, y pidió a los medios que respetaran su decisión.

“Estoy un poco cansada de que sigan preguntándome solamente de ese tema. No es nada personal, solamente es que el respeto que yo les doy, me gustaría recibirlo. Yo, en ningún momento, he señalado a nadie. Las situaciones que ha habido entre mi exrelación y yo son cosas personales”, puntualizó.

Para finalizar, reiteró que, en ningún momento, ha hablado mal de Emilio Osorio o hecho referencia a él: “Yo lo quiero, lo respeto, le deseo lo mejor. Sea lo que sea que él conteste, yo me respeto cómo mujer y es lo único que van a escuchar de mi”, concluyó

¿Cómo fue el romance entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio?

El romance entre Leslie Gallardo y Emilio Osorio comenzó en 2023, luego de que él terminara su relación con Karol Sevilla. A través de redes sociales y en diversos eventos siempre se mostraron muy felices y enamorados. Su noviazgo se hizo oficial a inicios de 2024.

Incluso, se sabía que Niurka, mamá de Emilio, le tenía mucho cariño y solía hablar muy bien de ella en diversas entrevistas. No obstante, todo cambió en abril de 2025. En aquel entonces, los fans notaron que ambos habían borrado algunas de sus fotos juntos en redes.

A finales de mayo, ambos confirmaron su ruptura. La creadora de contenido lanzó un comunicado dando la noticia.

“El día de hoy por este medio abro mi corazón para compartirles que desde hace un tiempo el ciclo que Emilio y yo compartimos llegó a su fin, marcando el fin de una relación que me trajo aprendizajes, momentos muy bellos compartidos, un crecimiento invaluable y una familia que me dio y sigue dándome mucho apoyo y amor. Agradezco lo vivido, el amor entregado y todo lo que fue, con respeto y sin arrepentimientos”, informó.

Aunque no explicó los motivos, dejó claro que todo terminó de buena forma y pidió privacidad y respeto ante esta situación.

