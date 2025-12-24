¿Majo Aguilar tiene nuevo romance tras terminar con Gil Cerezo? Ella responde si el amor tocó su puerta

Majo Aguilar, tras su ruptura con Gil Cerezo, respondió a los rumores que surgieron sobre un posible nuevo romance. La cantante decidió hablar sobre las versiones que circularon en redes sociales respecto a su vida sentimental y aclaró cómo se encuentra en este momento personal.

Los rumores no paran y todos se preguntan lo mismo: ¿Majo Aguilar ya tiene un nuevo amor tras terminar con Gil Cerezo? / Foto: Redes sociales

¿Por qué terminaron Majo Aguilar y Gil Cerezo, vocalista de Kinky?

En julio de 2025, Majo Aguilar habló sobre el fin de su relación con Gil Cerezo, vocalista de Kinky, sin entrar en detalles sobre los motivos que los llevaron a separarse. La cantante sí quiso dejar claro que la ruptura ocurrió en muy buenos términos y desde el respeto mutuo. “Hace un par de meses que terminamos, pero terminamos muy bonito. Siempre con todo el amor del mundo y con todo el respeto que nos tuvimos él y yo”, expresó, subrayando que entre ambos existe cordialidad y una buena relación tras la decisión.

La intérprete también enfatizó el cariño y la admiración que sigue sintiendo por su expareja, aun después del cierre de su historia sentimental. “Ya no estoy con Gil, con todo el amor del mundo hacia él, que aparte lo admiro mucho, lo quiero mucho… nuestra relación terminó de una manera muy bonita con mucho respeto”, añadió, reconociendo que puede sonar extraño, pero que así fue el proceso entre ellos.

La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, ya que durante al menos tres años la pareja se mostró estable y cercana, compartiendo momentos juntos tanto en redes sociales como en eventos públicos. Incluso, en noviembre de 2024, ambos habían comentado ante medios que, aunque no tenían prisa por casarse, sí se veían llegando al altar en algún momento, lo que reforzaba la imagen de una relación sólida que, finalmente, concluyó de forma tranquila y por acuerdo mutuo.

¿Nuevo romance o solo rumores? Majo Aguilar vuelve a dar de qué hablar por su vida sentimental. / Foto: Redes sociales

¿Majo Aguilar ya tiene nuevo novio y quién es?

Durante un encuentro con medios en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Majo Aguilar habló sobre su vida amorosa y el momento personal que atraviesa. La cantante señaló que su corazón permanece abierto y que el amor forma parte de su día a día, no solo en el ámbito sentimental, sino también en lo que la rodea.

“Mi corazón siempre está lleno de amor. En todos lados veo el amor, en las plantas, en las flores, en la música”, compartió ante la prensa.

La intérprete también explicó que este año ha estado marcado por el trabajo y las presentaciones en vivo, lo que le ha permitido concentrarse en la música, a la que definió como una parte central de su vida. En ese contexto, rechazó la idea de cerrarse a una nueva relación sentimental.

“Imagínate que descarte enamorarme, me autocondeno. No, claro que no”, dijo, dejando claro que no se descarta emocionalmente mientras continúa enfocada en su carrera artística y por el momento no está en ninguna relación.

Majo Aguilar reveló que terminó su relación con Gil Cerezo, vocalista del grupo Kinky. / Foto: Instagram: @majo_aguilar

¿Quién es Gil Cerezo, exnovio de Majo Aguilar?

Gil Cerezo es un cantante, compositor y arquitecto mexicano, reconocido principalmente por ser el vocalista de Kinky, banda clave dentro de la escena alternativa latinoamericana. Nacido el 15 de noviembre de 1978 en Monterrey, Nuevo León, forma parte del grupo desde sus inicios, consolidándose a principios de los años 2000 con una propuesta que fusiona rock y electro-pop.

Con Kinky ha participado en canciones que marcaron a toda una generación, como “Más”, “A dónde van los muertos” y “¿Cuál es tu plan?”, manteniéndose vigente en la industria musical a lo largo de más de dos décadas.

Además de su trayectoria musical, Gil Cerezo ha desarrollado proyectos en otras disciplinas creativas, como la actuación y el arte visual, lo que ha ampliado su perfil artístico más allá de los escenarios.

En años recientes, su nombre también apareció en la conversación pública por su relación sentimental con Majo Aguilar, integrante de la dinastía Aguilar. Actualmente, continúa activo con Kinky, presentándose en festivales y escenarios dentro y fuera de México, mientras sigue explorando distintas facetas de su carrera artística.

