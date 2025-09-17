Majo Aguilar alza la voz en medio de la guerra de sus primos Emiliano y Leonardo, hijos de Pepe Aguilar

La familia Aguilar vuelve a estar en el ojo del huracán tras la disputa pública entre Pepe Aguilar y su hijo Leonardo con Emiliano Aguilar (hijo mayor de Pepe), quien ha utilizado las redes sociales como escenario para lanzar mensajes dirigidos tanto a su padre como a sus hermanos. En medio de la controversia, una de las voces más esperadas era la de su prima Majo Aguilar, quien fue abordada por la prensa durante un encuentro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que dijo?

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre el pleito de Emiliano con Leonardo y Pepe Aguilar?

Al ser consultada por reporteros sobre los ataques y declaraciones que han circulado en redes sociales entre Emiliano Aguilar y su padre, Pepe Aguilar; Majo Aguilar prefirió ser cautelosa. La intérprete de ‘No voy a llorar’ aseguró que esos temas deben manejarse de manera interna y no frente a las cámaras.

“Esos temas para mí son en privado (...) Yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito. A todos los quiero mucho, quiero que todo esté bonito, que todos estemos bien” Majo Aguilar

Con estas palabras, la cantante dejó en claro que no dará detalles de la disputa, aunque reafirmó su cariño por todos los integrantes de la dinastía. Recordemos que en meses pasados, Majo Aguilar se refirió a sus internautas sobre las polémicas que han involucrado a su tío Pepe Aguilar y a su prima Ángela.

“Quiero mantenerme en paz y fiel a mi mensaje de puro amor, pero ya no puedo ignorar los comentarios negativos sobre mi tío Pepe y mi prima Ángela en mis redes... yo quiero agradecerles el cariño que me dan. Sin embargo uno en esta vida también tiene que ser congruente con lo que siente y piensa” Majo Aguilar

¡Se mantiene al margen! Majo Aguilar reacciona al pleito familiar entre Emiliano Aguilar y Leonardo Aguilar.



¿Podría haber una colaboración entre Majo Aguilar y Emiliano Aguilar?

Más allá de las tensiones familiares, Emiliano Aguilar ha manifestado en varias ocasiones la admiración que siente por su prima Majo, incluso proponiendo públicamente grabar un tema juntos. Durante una transmisión en vivo, la propia cantante confirmó que ya ha tenido conversaciones con él sobre esa posibilidad.

“Un dueto con Emiliano sí estaría muy bueno, lo hemos pensado, lo hemos platicado” Majo Aguilar

Emiliano, por su parte, aseguró que su prima se ha ganado un lugar en la industria musical por mérito propio, algo que respeta profundamente. Aunque no hay una fecha definida ni un proyecto confirmado, la idea de una colaboración sigue latente y despierta gran interés entre los seguidores de ambos artistas, quienes esperan que la música logre unir lo que hoy se encuentra fracturado en el terreno familiar.

¿Majo Aguilar quiere dedicarse a la actuación?

En medio de la polémica, la cantante Majo Aguilar también sorprendió al revelar que contempla ampliar su carrera artística hacia la actuación. En entrevista con el programa Hoy, aseguró que este es un sueño que ha considerado, inspirado en el legado de sus abuelos Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes brillaron tanto en la música como en el Cine de Oro mexicano.

“Me gusta mucho, pero siempre con todo respeto. No es cualquier cosa la actuación, le tengo muchísimo respeto a los actores. Sí me gustaría hacerlo y si sucede, pues prepararme como tiene que ser, porque no es fácil, pero me encantaría” Majo Aguilar

Consciente de la exigencia que implica subirse a un escenario o estar frente a una cámara, Majo destacó que, de llegar la oportunidad, lo hará con profesionalismo y disciplina. Para ella, no se trata de un capricho, sino de una meta que merece preparación.

