Silvia Navarro protagonizará el remake de la telenovela Amor en custodia en 2026: elenco y fecha de estreno

Después de varios años lejos de la televisión, Silvia Navarro está lista para regresar a los foros de las telenovelas en Televisa con un proyecto que promete revivir la nostalgia de muchos fanáticos: el remake de “Amor en custodia”, una de las telenovelas más queridas de los años 2000. La noticia se dio a conocer en el programa “Con permiso”, conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, donde se reveló que el productor Juan Osorio ya prepara esta nueva versión del melodrama.

“Mi tocayo quiere una versión de Amor en custodia, que quiere echar la casa por la ventana”, comentó Pepillo.

Las grabaciones iniciarán en diciembre y su estreno está programado para 2026, convirtiéndose en una de las producciones más esperadas del próximo año. Esta historia de amor arrasó en televisión entre 2005 y 2006 con Margarita Agralia Sergio Básañez. ¿Quién será ahora el galán?

¿Cuándo se estrena el remake de Amor en custodia con Silvia Navarro en Televisa?

De acuerdo con Martha Figueroa, las grabaciones del remake comenzarán en diciembre de este año y el estreno está planeado para la primera mitad de 2026.

Aunque aún no hay una fecha exacta de lanzamiento, todo indica que la telenovela formará parte del horario estelar de Televisa, con transmisiones en Las estrellas y en la plataforma ViX.

Esta historia de amor entre una empresaria casada y su guardaespaldas tuvo tanto exito en TV Azteca que Televisa contó con su propia versión “Amores verdaderos” hecha por el productor Nicandro Díaz que murió en marzo de 2024.

¿Quiénes serán los protagonistas de la nueva versión de la telenovela Amor en custodia en 2026?

Según Martha Figueroa, Silvia Navarro interpretará el personaje de Paz Achaval-Urien, papel que en “Amor en custodia” hizo Margarita Gralia. Junto a ella estará Daniel Arenas, quien dará vida a Juan Manuel Aguirre el guardaespaldas y protagonista masculino que originalmente fue interpretado por Sergio Básañez.

Miientras que Diego Klein interpretará a Nicolás Pacheco Cabrera, personaje que en ‘Amor en custodia’ hizo Andres Palacios.

El periódico Reforma, en su columna “Punto G”, reveló que Marjorie de Sousa podría unirse al elenco, disputándose el papel de la villana principal.

Además, el influencer Pablo Chagra puso sobre la mesa la posibilidad de que Osorio incluya a su hijo Emilio y al exintegrante de “La casa de los famosos”, Nicola Porcella, quienes han trabajado con él en varios proyectos recientes.

¿Quiénes protagonizaron la versión original de Amor en custodia y de qué trata?

La historia original fue una producción de TV Azteca en 2005, protagonizada por Margarita Gralia, Sergio Basañez, Paola Núñez y Andrés Palacios. El éxito fue tal que Televisa decidió hacer su propia versión años después bajo el nombre de Amores Verdaderos, que se convirtió en un gran éxito.

La historia gira en torno a Paz Achaval-Urien, una mujer exitosa y dueña de una importante empresa que, tras recibir amenazas contra su vida, contrata a un guardaespaldas llamado Juan Manuel Aguirre para protegerla.

Al principio, la relación entre ambos es estrictamente profesional, pero poco a poco surge entre ellos una profunda atracción que los pone en una situación complicada, ya que ella está casada y pertenece a una clase social distinta.

Mientras tanto, la hija de Paz, Bárbara Bazterrica, es una joven rebelde, caprichosa y emocionalmente herida, que también desarrolla una historia de amor con su propio guardaespaldas, Nicolás Pacheco.

Ambos romances —el de madre e hija con sus protectores— se convierten en el eje de la trama, enfrentando prejuicios, traiciones y las consecuencias de dos amores prohibidos.

A lo largo de la historia, los protagonistas descubren que el verdadero amor puede surgir en las circunstancias más inesperadas, pero también puede poner en riesgo todo lo que han construido.

Cabe destacar que le versión que hizo TV Azteca se basó en una telenovela argentina que lleva el mismo nombre y que también se lanzó en 2005.

