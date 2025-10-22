Niurka reacciona a que Juan Osorio quiere ser padre a los 68 años

En medio de la polémica que rodea a Juan Osorio y su esposa, la actriz Eva Daniela, la vedette cubana Niurka Marcos reaccionó a que su ex quiere tener hijos a los 68 años.

Hace unas semanas, Osorio y Eva Daniela celebraron su boda en un evento muy privado donde compartieron su historia de amor que inició en 2021. Sin embargo, tras el enlace matrimonial, la pareja volvió a generar conversación al revelar su intención de convertirse en padres, pese a la diferencia de edad de 38 años que los separa.

El productor, conocido por su trabajo en telenovelas como “Mi corazón es tuyo” y “El último rey”, confesó en entrevista con el programa Hoy que ya acudieron con un médico para iniciar el proceso de planificación familiar, lo que ha desatado opiniones divididas en redes sociales.

Boda Juan Osorio y Eva Daniela

¿Qué dijo Niurka sobre el deseo de Juan Osorio de ser papá otra vez?

Durante un encuentro con el reportero “El Fernan”, Niurka fue cuestionada sobre la decisión de su ex, Juan Osorio, de buscar tener un nuevo hijo con Eva Daniela, fiel a su estilo directo, la vedette respondió:

“Que se realice muy bonito y que hagan lo que quieran, porque ya me dijeron que querían tener bebés también, ¿por qué no?” Niurka

Además, destacó que, a pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado, mantiene una buena relación con el productor, sobre todo por el vínculo que comparten a través de su hijo Emilio.

“Por ser el papá de mi bebé, y por mi bebé, y por la unión familiar y la paz, y la tranquilidad, que sea muy muy feliz” Niurka

Sus declaraciones rápidamente se viralizaron, pues muchos seguidores destacaron el tono conciliador de Niurka, quien en otras ocasiones ha tenido posturas más polémicas sobre temas personales.

El joven es fruto del amor de Niurka Marcos y Juan Osorio. / Archivo

¿Juan Osorio y Eva Daniela van a tener un hijo?

Tras su boda, celebrada en una ceremonia privada, Juan Osorio y Eva Daniela expresaron que están listos para formar una familia. En entrevista con Edén Dorantes, la actriz compartió que ambos desean tener un hijo y que se encuentran muy emocionados con la idea.

“Los dos queremos. Imagínense, todo lo que sea del amor nos hace muy, muy felices”, Eva Daniela

Por su parte, Osorio confesó sentirse rejuvenecido con esta nueva etapa de su vida:

“Uno rejuvenece, se siente bien, la energía, las ganas, la pasión, y no es que no lo haya tenido antes, pero siempre esto te retroalimenta” Juan Osorio

Ambos aseguraron que el siguiente paso será continuar con las revisiones médicas y los tratamientos necesarios para lograr su sueño de convertirse en padres.

Juan Osorio y Eva Daniela / Luis Pérez y Redes sociales

¿Qué respondió Niurka ante las críticas hacia su ex pareja?

Niurka Marcos no se quedó callada ante las críticas que ha recibido su ex pareja, Juan Osorio, por manifestar públicamente su deseo de convertirse en padre a los 68 años junto a su esposa, Eva Daniela. La actriz aseguró que no le sorprende que existan críticas, pues el mundo del espectáculo está lleno de juicios y opiniones, pero dejó claro que eso no debe interferir en los planes personales de Osorio.

“El hate siempre va a decir cosas negativas”. Niurka Marcos

La exestrella de Aventurera recalcó que, más allá de los comentarios, lo importante es que su ex pareja y su actual esposa se sientan felices con la decisión que han tomado. Incluso señaló que, por respeto a su hijo Emilio Osorio, siempre procurará mantener una relación cordial y de apoyo hacia el productor.

