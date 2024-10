Eva Daniela revela tremenda prueba de amor en honor a Juan Osorio, ¿van a tener hijos?

La actriz Eva Daniela y el reconocido productor de Televisa, Juan Osorio, viven un romance que ha llamado la atención no solo por su diferencia de edad, sino por el gran compromiso que ambos han mostrado.

A principios de octubre, la pareja anunció oficialmente su compromiso, y ahora, en una reciente entrevista, Eva Daniela sorprendió al revelar que se tatuó la inicial de su prometido y habló sobre sus planes de maternidad.

Juan Osorio y Eva Daniela: Compromiso y amor a prueba de críticas

Después de tres años de relación, Eva Daniela, de 29 años, y Juan Osorio, de 68 años, decidieron llevar su amor al siguiente nivel. Su compromiso fue anunciado a través de las redes sociales y no ha pasado desapercibido.

La notable diferencia de edad entre la pareja ha generado opiniones divididas, pero tanto Eva como Juan han demostrado que su vínculo va más allá de las críticas. La actriz aseguró que, pese a los comentarios, ambos están enfocados en su relación y en construir un futuro juntos.

En entrevista con diversos medios, Eva Daniela expresó su entusiasmo por la boda que están organizando.

Aunque aún no tienen una fecha específica, la actriz se mostró emocionada y llena de ilusión: “Todavía no tengo el vestido, pero ya lo he planeado mucho en mi mente y feliz. Les tenemos muchas sorpresas porque yo soy de León, Guanajuato, pero acá ya tengo mucha familia, entonces estamos organizando todo eso”, comentó, dejando entrever que su boda será un evento familiar y especial.

El tatuaje de Eva Daniela como muestra de amor a Juan Osorio

Además de los planes de boda, Eva Daniela confesó que decidió hacer algo especial para demostrar el gran cariño que siente por su futuro esposo.

La joven actriz se tatuó la inicial de Juan Osorio en la muñeca, un gesto que para ella simboliza el amor y la unión que tienen. Curiosamente, Osorio también tiene la inicial de Eva Daniela en la misma zona de la muñeca, haciendo que el tatuaje sea un símbolo compartido entre ambos.

“Es una manera de recordar siempre nuestro amor y lo que hemos construido juntos. Cada vez que veo la inicial, me acuerdo de él y de todo lo que vivimos”, expresó Eva, dejando claro que su amor es sólido y está basado en un compromiso genuino.

Planes de maternidad: Eva Daniela y su deseo de formar una familia con Juan Osorio

Al ser cuestionada sobre sus planes de maternidad, Eva Daniela compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de tener hijos con Juan Osorio.

Aunque no reveló una decisión definitiva, expresó su disposición para ser madre en el futuro: “Cuando algo va bien, pues solito la vida te va marcando todo lo que sigue, y cuando es de Dios, todo llega. Nosotros todo lo que se pueda y es por amor lo queremos; me gustaría ser mamá, como de nueve hijos”, comentó en tono humorístico, mostrando su entusiasmo por la idea.

La relación entre Eva Daniela y Juan Osorio continúa evolucionando a pesar de las críticas. Con una boda en puerta y la posibilidad de formar una familia, ambos siguen mostrando que su amor es fuerte y está dispuesto a superar cualquier obstáculo.

La pareja, que se ha convertido en una de las más comentadas de los últimos tiempos, sigue adelante en su camino hacia el altar, demostrando que el amor no tiene edad.