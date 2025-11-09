¿Quién es Brenda Kellerman? La esposa de Ferdinando Valencia que sorprende con embarazo arcoíris

Brenda Kellerman y el actor mexicano Ferdinando Valencia anunciaron que se convertirán nuevamente en padres. La noticia fue compartida a través de redes sociales, donde ambos publicaron un emotivo video y un mensaje que generó revuelo entre usuarios, pues se trata de un bebé arcoíris, término utilizado cuando una familia espera un hijo tras haber experimentado una pérdida previa. La revelación provocó una importante respuesta del público, ya que ocurrió durante fechas significativas para ellos.

Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman anuncian embarazo. / Redes sociales

¿Qué pasó con el bebé de Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia?

El interés público en torno a esta noticia está fuertemente ligado a la historia que vivió la pareja en 2019, cuando Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia se convirtieron en padres de mellizos. Sin embargo, a los pocos meses de vida, uno de los bebés, comenzó a presentar complicaciones de salud. El pequeño fue hospitalizado durante semanas debido a una meningitis bacteriana que contrajo después de su nacimiento. Pese a los esfuerzos médicos y el acompañamiento constante de sus padres, el bebé falleció a los casi cuatro meses de edad.

La pérdida dejó una profunda huella en la familia, hecho que ambos compartieron en entrevistas y publicaciones durante los meses posteriores. A partir de entonces, Brenda y Ferdinando mantuvieron una presencia discreta pero constante respecto al aprendizaje y duelo por la pérdida de su hijo. Seis años después, el matrimonio anunció que esperan un nuevo miembro, lo que ha sido catalogado como la llegada de un “bebé arcoíris”.

En su publicación más reciente, Ferdinando Valencia escribió: “Nuestro arcoíris más esperado”, acompañado de un video alusivo a la feliz noticia. El actor explicó que esta nueva etapa representa un mensaje significativo, agregando que la pérdida les enseñó a valorar cada día.

¿Quién es Brenda Kellerman esposa de Ferdinando Valencia?

La figura de Brenda Kellerman se volvió tema de conversación tras la noticia, generando búsquedas sobre su origen y trayectoria. Brenda es actriz, modelo y conductora de origen costarricense que reside en México. Su preparación artística comenzó formalmente dentro del Centro de educación artística de Televisa (CEA), institución que ha formado a numerosos talentos en el entretenimiento. Desde entonces, ha participado en proyectos televisivos, principalmente en telenovelas y programas de variedades.

Entre sus apariciones más conocidas se encuentra su participación en la telenovela Corona de lágrimas, proyecto que le permitió ganar mayor exposición en el medio. También trabajó para Telehit y formó parte del programa Mira quién baila, donde mostró un lado distinto como personalidad televisiva. Sin embargo, su proyección mediática se fortaleció tras competir en el reality Reto 4 elementos en 2018.

Además de su desarrollo en televisión, Brenda mantiene presencia digital activa. En redes sociales comparte contenido relacionado con estilo de vida, maternidad, proyectos profesionales y videoblogs en plataformas como YouTube. Su perfil combina facetas laborales con momentos familiares, lo que permite a seguidores seguir de cerca su actividad.

Brenda Kellerman comparte foto de su pancita de embarazo. / Redes sociales

¿Cuánto tiempo llevan juntos Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman?

Hace unos años atrás, en el programa Hoy, Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman contaron como fue inició su relación hace más de una década, tras conocerse en Televisa durante la visita vacacional de Brenda a México. Ambos han relatado que su conexión fue inmediata. Primero desarrollaron una amistad y, con el paso del tiempo, comenzaron a pasar más momentos juntos, consolidando su vínculo.

Antes de convertirse en padres, Brenda relató que la decisión fue planeada. La pareja compró una prueba casera de embarazo un domingo, y debido a la emoción, decidieron confirmarlo también en laboratorio. El personal de salud celebró la noticia junto a ellos, y posteriormente, la pareja recibió la confirmación de que esperaban mellizos. El nacimiento se produjo el 24 de abril de 2019.

Actualmente, ambos continúan enfocándose en la crianza de su otro hijo mellizo, y al mismo tiempo, atraviesan una nueva etapa tras anunciar la próxima llegada de otro bebé. Su historia familiar ha sido compartida de forma constante con el público, generando seguimiento mediático y conversación en redes sociales.

